Șeful Vămilor, Mihai Savin, reținut de DNA într-un dosar de fals și uz de fals. Alți doi funcționari din Galați, implicați în dosar

Șeful Autorității Vamale Române, Mihai Savin, ar fi fost reținut de procurorii DNA într-un dosar de fals și uz de fals, în care este investigată emiterea retroactivă a unui ordin de misiune, potrivit unor surse judiciare.

Anchetatorii ar viza modul în care ar fi fost emis retroactiv un ordin de misiune, document care ar fi fost folosit ulterior pentru a justifica o deplasare oficială și pentru a susține o contestație privind suspendarea permisului de conducere al unui angajat din cadrul instituției. În același dosar au mai fost reținuți un consilier din cadrul cabinetului său și un funcționar din Galați, potrivit Antena3.

În urmă cu aproximativ o lună, un consilier din cadrul instituției și un oficial AVR s-ar fi deplasat către Galați, fiind opriți în trafic în județul Ialomița de polițiștii rutieri, după ce ar fi circulat cu viteză și ar fi folosit nejustificat semnalele speciale de avertizare.

În urma controlului, consilierul ar fi rămas fără permis, neputând prezenta documente care să justifice legal utilizarea girofarului.

Ulterior, anchetatorii suspectează că ar fi fost întocmit retroactiv un ordin de misiune, care ar fi fost depus ca probă în instanță, în încercarea de a justifica caracterul oficial al deplasării și de a „salva” permisul suspendat.

În același dosar ar mai fi fost reținuți un consilier din cadrul cabinetului președintelui AVR și un funcționar din Galați, verificările fiind derulate de procurorii anticorupție inclusiv la sediul instituției.

Mihai Savin, numit la conducerea Autoritatea Vamală Română la finalul lunii ianuarie.

Anterior, acesta a fost director în cadrul Apa Nova Bucureşti/Veolia România, director general la Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (iulie 2019 - ianuarie 2020), director general la Compania Muncipala Managementul Transportului, Bucuresti (martie 2020 - iulie 2020), director general la Termoficare Prahova, Ploieşti (martie 2022 - noiembrie 2022).

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească exact împrejurările în care ar fi fost emis documentul și persoanele implicate.