Şeful Vămilor a fost înlocuit din funcţie

Ion Cupă a fost eliberat din funcţia de preşedinte al Autorităţii Vamale Române (AVR), în locul său fiind numit Marcel Simion Mutescu, potrivit deciziei deja publicate în Monitorul Oficial.

”Având în vedere propunerea ministrului finanţelor formulată prin Adresa nr. 7.557 din 18 ianuarie 2024, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/563 din 18 ianuarie 2024, în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (2) din Legea nr. 268/2021 pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea unor acte normative, prim-ministrul emite prezenta decizie: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Cupă se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Vamale Române”, se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.

”Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marcel Simion Mutescu se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Vamale Române”, se arată în a doua decizie semnată de şeful Executivului.

Ministrul Finanţelor Publice, Marcel Boloş, critica recent instituţii din subordinea ministerului care ”se laudă” cu planurile pe care le-au realizat, dând exemplu, în acest sens, Autoritatea Vamală Română.

”După Bobotează voi ieşi public şi voi cere domnului prim ministru revocarea din funcţie a câtorva conducători din cadrul instituţiilor cele mai importante pentru România şi aici mă refer la Autoritatea Vamală Română, tot cu subiect şi predicat spun acest lucru, şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală”, anunţa atunci ministrul.

"Aceste propuneri de schimbare a conducerii ANAF şi a Autorităţii Vamale vor pleca în zilele următoare şi decizia este la domnul prim-ministru. Nu există ANAF şi Autoritatea Vamală cu conducere lipsită de performanţă. Sunt cele mai importante instituţii ale statului român. Ne uităm la planul de venituri pe care l-am avut în cursul anului 2023 şi la realizări. În ultima lună (din 2023 - n. r.), pot să spun cu mândrie că, după lungi eforturi, discuţii şi măsuri pe care le-am implementat, ANAF-ul a fost în luna decembrie cu două premiere. Întâi de toate, şi-a realizat planul la venituri, dar până am ajuns în decembrie cu această performanţă numai eu ştiu şi cu doamna preşedinte cât am muncit, astfel încât să putem să avem cele 35,5 miliarde de lei. A doua performanţă a fost că Direcţia Generală Mari Contribuabili a fost cu 16 miliarde planificat ca venituri, 16 miliarde ca realizări. Au fost bani care n-au venit aşa peste noapte şi am muncit foarte mult alături de doamna preşedinte, astfel încât să putem să avem acest nivel, aş putea spune record. Planul pentru anul 2024 este unul ce vizează încasări medii de 40 de miliarde de lei lunar", a spus Boloş.