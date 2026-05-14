Mihai Savin, șeful Autorității Vamale, plasat sub control judiciar alături de cei doi funcționari implicaţi în dosarul de fals şi uz de fals

Șeful Autorității Vamale Române, Mihai Savin, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile în dosarul în care este acuzat că a falsificat un ordin de misiune pentru a-l ajuta pe un subordonat să nu-şi piardă permisul auto.

Mihai Savin a fost plasat sub control judiciar. FOTO: captură video
Mihai Savin a fost plasat sub control judiciar. FOTO: captură video

Șeful Autorității Vamale Române, Mihai Savin, a fost plasat joi sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, în dosarul în care este acuzat de fals intelectual și uz de fals.

Pe durata măsurii preventive, lui Savin i-a fost interzis să își exercite atribuțiile de serviciu.

Potrivit informațiilor furnizate de oficiali ai Parchetului și citate de Agerpres, în același dosar, procurorii au dispus măsura controlului judiciar și pentru cei doi funcţionari implicaţi  în acest dosar.

Ancheta are în centru un incident petrecut în urmă cu aproximativ o lună, când Mihai Savin şi un funcţionar din cadrul Autorității Vamale Române ar fi plecat către Galați, însă au fost opriți în trafic de polițiștii rutieri în județul Ialomița, din cauză că au depăşit limita legală și ar fi utilizat nejustificat semnalele speciale de avertizare.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, consilierul aflat în mașină ar fi rămas fără permis de conducere. Pentru a-şi ajuta subalternul, şeful Vămilor ar fi întocmit retroactiv un ordin de misiune, document care ar fi fost depus ulterior în instanță pentru a demonstra că deplasarea avea caracter oficial și pentru a justifica utilizarea semnalelor speciale.

Mihai Savin a fost numit la conducerea Autorității Vamale Române la finalul lunii ianuarie 2026. Înainte de această funcție, el a ocupat mai multe poziții de conducere în administrație și companii publice sau private, fiind director în cadrul Apa Nova București/Veolia România, director general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București între iulie 2019 și ianuarie 2020, director general al Companiei Municipale Managementul Transportului București între martie și iulie 2020, precum și director general la Termoficare Prahova, în perioada martie – noiembrie 2022.

