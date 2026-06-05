Zelenski se întâlnește cu Macron, Starmer şi Merz. Reuniune de urgenţă la Londra

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, se va deplasa duminică la Londra pentru o reuniune cu premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski, a anunţat Palatul Elysee. Președintele Ucrainei încearcă să determine liderii europeni să îşi intensifice eforturile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia

Potrivit comunicatului, Macron, Starmer şi Merz vor avea iniţial discuţii în format trilateral, urmând ca ulterior la reuniune să vină și liderul ucrainean, relatează Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

„Întâlnirea le va permite să continue coordonarea strânsă în ce priveşte agenda noastră comună de continuare a sprijinului pentru Ucraina şi creştere a presiunii asupra efortului de război al Rusiei”, se arată în comunicat.

Reprezentanţii preşedinţiei franceze subliniază că „Rusia se confruntă cu un eşec militar, economic şi strategic şi persistă, fără succes, pe liniile frontului într-un război mortal”.

„Un bilanţ al activităţii întreprinse în favoarea unei păci juste şi durabile în Ucraina”

De asemenea, reuniunea va avea ca obiectiv şi evaluarea demersurilor diplomatice recente. „Această reuniune va permite, de asemenea, să facem un bilanţ al activităţii întreprinse în favoarea unei păci juste şi durabile în Ucraina şi pe continentul european, în special în cadrul Coaliţiei de Voinţă”, precizează Palatul Elysee.

În paralel, Volodimir Zelenski încearcă să determine liderii europeni să îşi intensifice eforturile pentru încheierea conflictului, în contextul preocupărilor privind diminuarea atenţiei SUA, pe fondul tensiunilor cu Iranul, notează Reuters.

Președintele ucrainean a lansat joi un apel public către preşedintele rus Vladimir Putin pentru o întâlnire directă în vederea negocierii încheierii războiului, iniţiativă despre care Kremlinul a transmis că a fost adusă la cunoştinţa liderului rus.

La rândul său, Emmanuel Macron a reiterat vineri necesitatea dialogului direct: „Noi am pledat mereu pentru negocieri directe între Ucraina şi Kremlin”.

„Cred că Ucraina şi Rusia sunt cele care pot construi atât o încetare a focului, cât şi un plan de pace. Europenii sunt cei care pot ajuta la aceasta”, a mai spus președinte francez.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, la un summit desfăşurat în Muntenegru, că deschiderea pentru dialog există din partea occidentală:

„Suntem deschişi la dialog, ceea ce lipseşte este disponibilitatea lui Putin”.