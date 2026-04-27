Imagini cu podul peste Tisa, care leagă România de Ucraina: va fi deschis la început de iulie. Investiția se ridică la zeci de milioane de euro

Podul peste râul Tisa, ce va lega România şi Ucraina, va fi deschis la începutul lunii iulie anul acesta, a transmis luni, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş, Gabriel Zetea.

→ Imaginea 1/8: Pod Tisa FOTO Facebook / Gabriel Valer Zetea

„După recepția tehnică realizată zilele trecute la podul peste Tisa, la Sighetu Marmației am avut o întâlnire importantă cu partea ucraineană și în mod special cu guvernatorul militar al regiunii Transcarpatia, Miroslav Bilețchi, pentru a stabili pașii finali până la deschiderea efectivă a punctului de frontieră”, a scris Gabriel Zetea pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, lucrările pe partea ucraineană, respectiv drumul de acces și zona de vamă sunt în plină desfășurare, iar termenul estimat pentru finalizare este 15 iunie, cu o marjă asumată până în 1 iulie.

În prima etapă, circulația pe partea ucraineană se va face pe câte o bandă pe sens și vor putea circula pietonii și autovehiculele mici, de până la 3,5 tone.

Președintele CJ Maramureș a precizat, totodată, că este vorba despre o investiție de aproximativ 50 de milioane de euro, întinsă pe aproape 1 kilometru, de la DN18 până peste Tisa. „Avem un proiect complet cu sens giratoriu, zone de control, parcări, clădiri moderne, scanere, spații pentru personal și, bineînțeles, podul lung de 264 de metri, proiectat să reziste 100 de ani”, a declarat Gabriel Zetea.

„Nu a fost un drum ușor. Am avut întârzieri, blocaje, proceduri complicate și un parteneriat care a depins de decizii luate la nivel înalt, inclusiv Memorandumul semnat abia în luna iunie 2024 între Guvernele României și Ucrainei. Dar astăzi suntem aici. La final”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, până la finalizarea proiectului urmează o întâlnire a Ministerului Transporturilor cu toate instituțiile care vor opera în vamă, stabilirea datei oficiale de deschidere, precum și predarea infrastructurii către instituțiile statului.

„După zeci de ani în care s-a vorbit despre acest pod, astăzi vorbim despre finalizare și foarte curând, despre funcționare. Podul peste Tisa de la Sighet este o legătură firească între oameni, comunități și familii, de o parte și de alta a graniței”, a conchis Gabriel Zetea.