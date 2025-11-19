Podul peste râul Tisa, dintre România şi Ucraina, va fi deschis în decembrie: „Va uni oameni, nu doar maluri”

Noul pod rutier care traversează râul Tisa, asigurând legătura dintre România şi Ucraina, în apropierea municipiului Sighetu Marmaţiei, va fi dat în folosinţă în luna decembrie, a informat preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş, Gabriel Zetea.

Anunţul a fost făcut, miercuri, în cadrul unei videoconferinţe la care au participat şeful Administraţiei Regionale Kiev, Mykola Kalashnyk şi ambasadorul României la Kiev, Victor Micula.

"O veste importantă: în decembrie finalizăm Podul peste Tisa, o legătură directă, necesară şi simbolică între comunităţile noastre. Un pod care va uni oameni, nu doar maluri. În vremurile pe care le trăim, colaborarea nu mai e doar o procedură administrativă. E omenie, responsabilitate, dorinţa sinceră de a pune umărul acolo unde este nevoie. Maramureşul rămâne aproape de regiunea Kiev. Prin oameni, prin fapte şi prin proiecte care chiar contează", a spus Gabriel Zetea, potrivit Agerpres.

Preşedintele CJ a mai subliniat că în urma discuţiilor purtate cu şeful Administraţiei Regionale Kiev din Ucraina a înţeles greutăţile imense provocate de război.

"Ce am simţit? Forţă, rezistenţă şi o dorinţă uriaşă de a merge înainte, chiar şi când condiţiile sunt extrem de dure. Situaţia reală din regiunea Kiev: 6 ore pe zi fără curent, iar 6 ore fără ... mii de oameni strămutaţi, peste 30.000 de obiective afectate, dintre care 24.000 reconstruite deja. Un efort care spune tot despre curajul oamenilor de acolo", a mai precizat Gabriel Zetea.

Şeful CJ Maramureş a mai ţinut menţioneze că în ciuda situaţiei dificile din Ucraina, proiectele comune româno-ucrainene vor continua.

"Ce facem împreună: continuăm demersurile pentru Acordul de Cooperare Maramureş - Kiev, activăm Alianţa pentru Reconstrucţia Ucrainei pentru proiecte urgente, ne implicăm în sprijinirea 'Punctelor de Invincibilitate', vitale în crize şi punem la masă echipe tehnice pentru 3-5 proiecte prioritare comune", a spus Gabriel Zetea.

Administraţia CJ Maramureş a cultivat încă de la începutul anilor 90, relaţii de bună vecinătate şi culturale cu Regiunea Ivano-Frankivsk, unde trăieşte o importantă comunitate de etnici români, relaţie care se află într-o continuă susţinere.