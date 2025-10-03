Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului, a anunțat vineri, 3 octombrie, că instituția a redus cu 90% cheltuielile pentru mașini de serviciu, după ce a renunțat la contractul cu Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) și a optat pentru închirierea unor autoutilitare.

Potrivit acestuia, în luna iunie costurile lunare pentru 30 de mașini cu șofer se ridicau la aproximativ 850.000 de lei. În prezent, suma plătită pentru vehiculele închiriate este de 84.000 de lei.

„Faţă de momentul de acum 100 de zile, noi am redus cheltuiala de închiriere a maşinilor de zece ori. Am pornit în iunie de la un cost lunar de 850.000 de lei, astăzi suntem la un cost de 84.000 de lei, e adevărat, nemaiavând şi şoferi. Cheltuiala este redusă cu 90% faţă de momentul în care am preluat această responsabilitate şi obiectivul pe care l-am declarat atunci a fost cel de a reduce cât mai mult din cheltuielile din banii publici. Şi continuu şi muncim împreună cu colegii în fiecare zi pentru a face acest lucru”, a precizat Jurca într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Jurca a explicat că în ultimele luni au fost solicitate oferte de la mai mulți producători, iar cea mai avantajoasă a venit de la Dacia, de 80.000 de lei pe lună. Ofertele RAAPPS pentru mașini fără șofer au fost de 120.000 de lei.

„În toată această perioadă am cerut oferte de la Ford și Dacia. Ofertele primite la RAAPPS, pentru mașini fără șofer, au fost de 120 de mii de lei pe lună. Oferta de la Dacia – 80 de mii de lei pe lună. Nu vorbim despre un contract de vânzare-cumpărare, ci despre un contract de închiriere, în termeni tehnici leasing operaţional. Contractul pe care l-am semnat e un contract pe trei luni, cu o lună perioadă de graţie şi în toată perioada asta vom face demersurile pentru a face un contract pe un contract cadru de trei ani sau patru ani, astfel încât să încercăm să reducem şi mai mult decât sunt azi cheltuielile cu închirierea maşinilor”, a subliniat oficialul.

Întrebat despre acuzațiile sindicatelor din Guvern, care susțin că legea ar fi fost ocolită pentru a permite închirierea de autoutilitare, Jurca a răspuns:

„Nu îmi dau seama care e interesul sindicatului. Nu am văzut poziții foarte ferme când, în 2023, se cheltuiau 8 milioane de lei pentru mașini sau, în 2024, mai mult de 8 milioane de lei pe an pentru Cancelarie. Tot ce am făcut a fost să respectăm legea. Legea permite închirierea autoutilitarelor. Mașinile sunt încadrate în categoria de autoutilitare”.

Autovehiculele vor fi folosite de angajații Cancelariei Guvernului, inclusiv de secretari și consilieri de stat. Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Ene Dogioiu, a precizat că este vorba strict despre o închiriere și nu despre o achiziție.