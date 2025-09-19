Scandalul „listelor negre” la Guvern. Sindicatul refuză solicitarea lui Mihai Jurca: „Este la marginea infracțiunii”

Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al Guvernului acuză practici „demne de alte vremuri” după ce Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului Ilie Bolojan, ar fi cerut o „listă neagră” cu numele funcționarilor care au participat la un protest spontan în Piața Victoriei.

Liderul sindical Noni Iordache a declarat, vineri, 19 septembrie, la Antena 3 CNN, că solicitarea „este la marginea infracțiunii” și a respins orice colaborare în acest sens: „Să pretinzi o listă este abuziv, ilegal.”

Potrivit lui Noni Iordache, Mihai Jurca ar fi pus condiția colaborării cu sindicatul de predarea unei liste cu participanții la protest, argumentând printr-o decizie a Înaltei Curți privind greva. Iordache afirmă însă că decizia invocată nu se aplică protestelor spontane, acestea fiind permise de Constituția României, articolul 39.

„Eu am încercat de foarte multe ori și o spun aproape la fiecare intervenție să am o discuție cu dumnealui. Dumnealui refuză cu obstinație să se întâlnească cu reprezentanții angajaților din aparatul de lucru al Guvernului. Dacă nu-și dorește să aibă o întâlnire față în față cu mine, să știe că avem și un vicepreședinte, avem și un secretar general, pot participa alte persoane. Dar să vii să pretinzi o listă abuziv, ilegal, este la marginea infracțiunii”, a spus liderul sindical, care a ironizat situația adăugând că, potrivit normelor de protecția muncii, angajații au dreptul la mini-pauze pentru ochi și ar fi putut părăsi biroul din acest motiv.

Scandalul a izbucnit după ce, luni, 15 septembrie, mai mulți salariați ai Palatului Victoria au întrerupt activitatea și au mers în Piața Victoriei, nemulțumiți de deciziile Guvernului. Ulterior, sindicatul a transmis un comunicat dur, acuzându-l pe Jurca de „metode de intimidare și hărțuire” și comparând cererea de liste cu practici de poliție politică.

Conform informațiilor Antena 3 CNN, scopul solicitării ar fi fost identificarea angajaților pentru a le reține sume din salariu pentru orele în care nu s-au aflat la birou. Funcționarii care au protestat riscă astfel sancțiuni financiare.

„România este stat membru al Uniunii Europene, iar libertatea de exprimare și dreptul la protest nu se negociază. Îi transmitem clar lui Mihai Jurca: Cancelaria Prim-ministrului nu este proprietatea personală a niciunui promovat politic, iar angajații nu sunt carne de tun pentru ambițiile și metodele sale de forță”, se arată în comunicatul transmis de sindicat.