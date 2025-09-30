Demnitarii din Guvern rămân fără șofer personal. Cât a economisit Executivul după limitarea privilegiilor

Șeful cancelariei premierului Ilie Bolojan, Mihai Jurca, a anunțat că demnitarii din cancelaria premierului nu vor mai beneficia de șofer personal.

Mihai Jurca a declarat la Digi24 că reducerea de personal promisă încă din luna iulie nu a putut fi pusă în aplicare pentru că se caută un mecanism legislativ care să asigure că angajații care își vor pierde locurile de muncă nu vor câștiga eventuale procese în instanță împotriva statului.

„Nu am dat afară oameni, dar unii și-au dat demisia, cu acordul părților. E nevoie de un proces care să stea în picioare din perspectiva legalității”, a precizat acesta. Până acum, doar doi angajați au plecat din Guvern la solicitarea lor.

Acesta a adăugat că, până acum, s-a redus numărul mașinilor care deserveau demnitarii de la Palatul Victoria de la 30 la 15, pentru că au renunțat la contractele cu RAAPPS.

„Vom renunța și la șoferi. Asta înseamnă că toți demnitarii din Cancelarie și toți angajații din Cancelarie vor avea mașini, dar nu vor mai avea șoferi – consilierii de stat și secretarii de stat”, a mai explicat Mihai Jurca.

Acesta susține că, până acum, cheltuielile cu autovehiculele aproape s-a înjumătățit: „De la 848 de mii de lei pe lună, am ajuns la 470 de mii de lei pe lună. Iar din octombrie vom reduce cheltuiala cu autovehiculele la 87 de mii de lei pe lună”.

Și privința cheltuielilor de protocol s-au renegociat contractele cu RAAPPS, acolo unde șeful cancelariei acuza la începutul lunii iulie că produsele s-ar fi achiziționat cu 30% mai scump față de prețul pieței.

„Am renegociat contractul cu RAAPPS, filiala care se ocupa de bucătărie. Am redus costurile pe produs, pentru că acolo era o problemă mare: se sărea de prețul pieței. Asta are un impact de vreo 40% din cheltuieli.

Fiecare demnitar poate consuma apă sau cafea de doar 300 de lei pe lună. Există posibilitatea ca ei să își organizeze un prânz, o masă cu un invitat – ceea ce e bine, un demnitar din străinătate, spre exemplu. Dar acestea sunt restricționate, în sensul că trebuie aprobate de fiecare dată pentru a înțelege dacă sunt justificate sau nu. E foarte important să reducem la minim, fără a reduce nivelul de reprezentare”, a explicat Jurca.

Dintre cei opt ospătari care deserveau cabinetele demnitarilor la Palatul Victoria, ar urma să rămână doar patru.

„Se renegociază acum contractul și se va semna unul nou. Eu cred că putem funcționa cu patru (ospătari n.red)”, a mai spus șeful cancelariei.

Per total, în ultimele două luni, economiile făcute din tăierea cheltuielilor cu mașinile și protocolul se ridică la peste 1,5 – 2 milioane de lei, potrivit estimărilor Guvernului.