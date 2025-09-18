Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, acuzat că intimidează angajații care au ieșit la proteste: „Practici de poliție politică”

Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului acuză şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, că a cerut liste cu angajaţii care au participat la protestele spontane din 15 septembrie 2025. Acesta acuză „o tentativă de reducere la tăcere” a angajaților.

Într-un comunicat de presă transmis joi, 18 septembrie, angajații de la Palatul Victoria susțin că „reflexele autoritare nu mor niciodată”.

Mai mult, Sindicatul susține că Jurca, „un personaj promovat politic cu ambiții de inchizitor”, a cerut oficial identificarea persoanelor care au protestat spontan, comparând această cerere cu „practici de poliție politică”.

„Când credeam că am văzut totul în administrația românească, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai JURCA, a reușit să ne arate că reflexele autoritare nu mor niciodată. (...) șeful Cancelariei Prim-Ministrului încearcă metode de intimidare și de hărțuire, demne de alte vremuri. Cererea expresă de a întocmi liste cu persoane <vinovate> amintește de practici de poliție politică, nu de conduita europeană pe care România o clamează”, transmite Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al Guvernului.

Potrivit legislației muncii, susține Sindicatul, niciun angajat nu poate fi sancționat pentru exprimarea unei opinii sau pentru participarea la acțiuni spontane de protest, calificând solicitarea șefului Cancelariei drept „o tentativă de reducere la tăcere”.

„România este stat membru al Uniunii Europene, iar libertatea de exprimare și dreptul la protest nu se negociază. Îi transmitem clar lui Mihai JURCA: Cancelaria Prim-ministrului nu este proprietatea personală a niciunui promovat politic, iar angajații nu sunt carne de tun pentru ambițiile și metodele sale de forță”, a mai transmis sindicatul.

Sindicatul susține că nu a organizat protestul și că a fost vorba „despre o reacție firească, individuală și spontană a unor salariați nemulțumiți de lipsa de dialog social real”.

„Nu vom permite transformarea Cancelariei prim-ministrului într-un instrument politic de control și frică al unui personaj venit să dea lecții de disciplină la București, unde democrația e redusă la adrese birocratice, iar drepturile fundamentale devin hârtii care încurcă! România a mai trăit epoca fricii și a turnătoriilor. Nu vom repeta scenariul pentru ambițiile politice ale unui manager promovat de la Oradea la București, pe banii și demnitatea tuturor. Mihai Jurca trebuie să afle că sindicatele nu fac liste negre. Sindicatele apără oameni. Dacă îi e dor de metodele vechi ale Securității, să și le pună în ramă, nu în biroul Cancelariei prim-ministrului sau în mapa șefului Cancelariei prim-ministrului!”, se arată în comunicat.