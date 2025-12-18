Scaner mobil cu raze X testat la frontiera Giurgiu. Garda de Mediu verifică vehicule pentru determinarea nivelului de radiații

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu (GNM) au anunțat, joi, desfășurarea unei acțiuni de calibrare și testare operațională a scanerului mobil cu raze X, în imediata apropiere a Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu. În cadrul activității au fost verificate vehicule de transport de mare tonaj și autovehicule utilitare, fiind efectuate și măsurători pentru determinarea nivelului de radiații, cu sprijinul specialiștilor Direcției de Sănătate Publică.

Acțiunea a inclus și simulări de controale complexe, menite să testeze proceduri care vor fi implementate, începând cu anul viitor, în proximitatea mai multor puncte de frontieră, în cadrul măsurilor de întărire a capacității de control a GNM. La acțiune au participat și reprezentanți ai Poliției de Frontieră, iar demersul a fost unul de cooperare interinstituțională.

Scanerul mobil face parte din echipamentele achiziționate de GNM prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proiecte dedicate combaterii importurilor ilegale de deșeuri și criminalității de mediu. Pe lângă acesta, Garda va utiliza și spectrometre portabile XRF, destinate analizei rapide a materialelor și identificării transporturilor neconforme.

Reprezentanții GNM au precizat că prin utilizarea tehnologiilor moderne își consolidează capacitatea de a verifica mărfurile suspecte la frontieră, prevenind introducerea ilegală a deșeurilor pe teritoriul României și contribuind activ la protecția mediului, în concordanță cu obiectivele europene și naționale.