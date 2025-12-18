Propunere revoluționară în fotbalul românesc. Superliga ar putea avea un format redus

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu (69 de ani), a anunțat la final de an intenția de a modifica structura Superligii, prin reducerea numărului de participante. Oficialul LPF consideră că un campionat cu 12 echipe ar fi mai potrivit în contextul actual, marcat de dificultăți financiare și probleme de infrastructură la nivelul mai multor cluburi.

Potrivit lui Iorgulescu, una dintre consecințele directe ale unei astfel de schimbări ar fi înăsprirea criteriilor de licențiere, ceea ce ar putea crea dificultăți pentru echipele care își propun să concureze cu formațiile de top precum FCSB, Rapid, Dinamo sau Universitatea Craiova.

„Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeți, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții. Și o să umblăm la licențiere, să punem condiții mult mai dure ca să poată să funcționeze în Liga 1”, a declarat Gino Iorgulescu, potrivit ProSport.

Președintele LPF a explicat că un număr mai mic de echipe ar putea oferi o mai bună flexibilitate în calendar, în special în perioadele în care cluburile românești sunt implicate în competițiile europene.

„Mai e o problemă! Atunci când se joacă în cupele europene, nu mai avem date ca să amânăm niște meciuri. Dacă ar fi mai puține echipe, am avea date suficiente”, a precizat Iorgulescu.

„Banii se împart la mai puține și sunt mai mulți. Și pot să-și ia jucători mai valoroși”, a adăugat șeful LPF.

În prezent, Superliga este disputată de 16 echipe, dintre care șase ajung în play-off, iar celelalte zece evoluează în play-out.

Două formații retrogradează direct în Liga 2, în timp ce alte două participă la barajele pentru menținere sau promovare în Superligă.

Propunerea lui Gino Iorgulescu de a reduce Superliga la 12 echipe, menținând formatul cu play-off și play-out, a generat reacții imediate din partea unor cluburi importante, precum FCSB, Rapid și CFR Cluj. Toate cele trei formații au exprimat rezerve sau opoziție față de varianta avansată de președintele LPF.