Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
Cum răspunde Radu Miruță, propus la șefia MApN, reproșurilor că nu are studii militare: „Uitaţi-vă la studiile miniştrilor Apărării de prin '90 încoace"

Radu Miruţă, ministrul Economiei, a declarat joi, 18 decembrie, după ce a fost propus să preia portofoliul Ministerului Apărării, că ar trebui comparate studiile celor care deținut această funcție de prin '90 încoace cu ale sale.

Miruță a fost propus pentru funcția de ministru al Apărării. FOTO Facebook Radu Miruţă
„Ne-am uitat care sunt criteriile pentru ca ce se întâmplă la Ministerul Apărării să fie pus mai repede pe picioare, din perspectiva venirii unui nou ministru şi punctul comun între opţiunile pe care le aveam la USR a fost acea implicare în acel program de înzestrare al Armatei Române, SAFE, de care m-am ocupat. Cred, în estimarea mea, că în cele şase luni la Ministerul Economiei am arătat că pot să pun pe picioare o instituţie care nu prea funcţiona”, a spus ministrul în emisiunea România Politică de la Prima News, potrivit News.ro.

Radu Miruță a explicat că fost „o propunere a colegilor din conducerea partidului care îl onorează şi considerând că poate să facă faţă provocărilor de acolo”. 

Chestionat în legătură cu faptul că nu are studii pe zona militară, Miruţă a răspuns:

„Uitaţi-vă la studiile miniştrilor Apărării de prin 90 încoace şi uitaţi-vă şi la studiile mele şi fiecare poate să facă o comparaţie. Studiile pe care le am, acelea de inginerie software în comunicaţii, încadrează un profil tehnic”.

„Militarii îşi fac bine treaba, însă trebuie să existe şi o răspundere politică”

Ministrul a adăugat că există dezbaterea „dacă la apărare trebuie să fie un militar sau dacă la apărare trebuie să fie un civil care să compenseze puţin structura asta militară, din perspectiva controlului politic”.

„Pe acelaşi principiu, sistemul român de informaţii, acest serviciu de secret de inteligenţă, este controlat civil. Militarii îşi fac bine treaba, însă trebuie din punctul meu de vedere să existe şi o răspundere politică asupra ceea ce se întâmplă cu sumele de bani gestionate de Ministerul apărarii într-o ţară membră NATO, la graniţă cu o altă ţară aflată în război. Acelaşi lucru se întâmplă şi la Ministerul Apărării. Este doar de principiu condus politic”, a mai spus Miruţă. 

Amintim că reprezentanții USR susțin că propunerea lui Radu Miruță la Apărare este una „firească”, având în vedere activitatea sa guvernamentală și implicarea directă în implementarea Programului SAFE în România, un program strategic de înzestrare a Armatei, derulat în colaborare cu industria națională de apărare.  

Pentru Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în locul lui Miruță, USR îl propune pe Irineu Darău, senator de Brașov din 2020. Acesta are o experiență profesională de peste 15 ani în mediul privat, inclusiv în domeniile industrial, financiar și tehnologic, cu expertiză în arhitectură software, coordonare de proiecte și colaborări internaționale.  

