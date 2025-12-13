search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Alertă cu bombă în trenul București–Kiev. Autoritățile din R. Moldova au activat semnalul „Exploziv BRAVO”

0
0
Publicat:

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova transmite că sâmbătă, 13 decembrie, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Otaci, după o alertă privind o posibilă minare a trenului București–Kiev, aflat în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

„Poliția de Frontieră informează că, la data de 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul «Exploziv BRAVO» la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord”, transmite instituția citată.

Potrivit informațiilor preliminare, la ora 12:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, personalul trenului București–Kiev a fost informat despre o alertă de securitate. Ukrzaliznytsia (Căile Ferate Ucrainene) a notificat șeful de tren că o persoană a anunțat telefonic o presupusă minare a trenului nr. 100, format din patru vagoane, aflat la ieșirea din Republica Moldova.

„Imediat după recepționarea informației, au fost alertate și mobilizate toate autoritățile competente, care intervin la fața locului și desfășoară verificări conform procedurilor legale, în vederea asigurării siguranței pasagerilor, personalului feroviar și a infrastructurii.

Poliția de Frontieră tratează cu maximă responsabilitate orice sesizare de acest gen și va informa publicul pe măsura apariției unor date confirmate”, adaugă Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
digi24.ro
image
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
gandul.ro
image
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
mediafax.ro
image
„Poate juca oricând și la Real Madrid, și la Barcelona”. Gigi Becali prelungește contractul la doi dintre jucătorii favoriți. Exclusiv
fanatik.ro
image
Greșeala făcută de Nicușor Dan după ce a văzut documentarul Recorder, explicată de Ludovic Orban: „Trebuie să intervină președintele”
libertatea.ro
image
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
Măsuri de urgenţă la Spitalul de Pediatrie din Iaşi: Internări sistate şi apă oprită, din cauza unei bacterii
observatornews.ro
image
Ce a pățit această femeie din Germania, după ce a primit în chirie un cuplu de români. Ce au lăsat în urmă Ionel și Florentina
cancan.ro
image
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
prosport.ro
image
Metoda măcelarilor pentru a afla greutatea porcului. Calcul rapid cu banda de măsurat
playtech.ro
image
Iolanda Balaș, păcălită la bani de Partidul Comunist după ce a bătut de 4 ori recordul mondial: „Mulțumește-te cu atât!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Imagini reprobabile: fanii lui Feyenoord au făcut praf un apartament din București, cu zâmbetul pe buze
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță iarna secolului în țara noastră: Unde vor fi- 20 grade Celsius!
romaniatv.net
image
Cum arată astăzi Adriela Morar, fosta concurentă de la „Dansez pentru tine”. Cu ce se ocupă în 2025
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 decembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ își schimbă destinul cu 180 de grade
click.ro
image
Filmul de Crăciun care face senzație pe Netflix. A ajuns deja în topul preferințelor din România
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
Rulada gem de caise Sursa foto shutterstock 2076683032 jpg
Misterul ruladei cu gem de caise. De ce toți cer a doua porție?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
image
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”

OK! Magazine

image
Anunț crucial de la Palat. Mărturisirea Regelui Charles despre cancerul său: cea mai "grea" declarație de până acum

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică