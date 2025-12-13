Alertă cu bombă în trenul București–Kiev. Autoritățile din R. Moldova au activat semnalul „Exploziv BRAVO”

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova transmite că sâmbătă, 13 decembrie, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Otaci, după o alertă privind o posibilă minare a trenului București–Kiev, aflat în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț.

„Poliția de Frontieră informează că, la data de 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul «Exploziv BRAVO» la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord”, transmite instituția citată.

Potrivit informațiilor preliminare, la ora 12:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, personalul trenului București–Kiev a fost informat despre o alertă de securitate. Ukrzaliznytsia (Căile Ferate Ucrainene) a notificat șeful de tren că o persoană a anunțat telefonic o presupusă minare a trenului nr. 100, format din patru vagoane, aflat la ieșirea din Republica Moldova.

„Imediat după recepționarea informației, au fost alertate și mobilizate toate autoritățile competente, care intervin la fața locului și desfășoară verificări conform procedurilor legale, în vederea asigurării siguranței pasagerilor, personalului feroviar și a infrastructurii.

Poliția de Frontieră tratează cu maximă responsabilitate orice sesizare de acest gen și va informa publicul pe măsura apariției unor date confirmate”, adaugă Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.