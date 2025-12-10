Doi bărbați, amendați după ce au făcut o parcare ilegală chiar în albia unui râu din Argeș

Doi localnici din Valea Mare Pravăț au amenajat ilegal o parcare în albia râului Argeșel, folosind pământ și deșeuri, și au fost sancționați de Garda Națională de Mediu, care a dispus și desființarea lucrărilor.

→ Imaginea 1/8: Doi bărbați au transformat albia unui râu într-o parcare FOTO: Facebook/ Garda Națională de Mediu

Garda Națională de Mediu (GNM) a identificat lucrările ilegale prin noile sisteme de monitorizare satelitară, parte a echipamentelor achiziționate prin PNRR. „Doi localnici au încercat să amenajeze o parcare folosind deșeuri, pământ provenit din versant și agregate minerale, afectând astfel zona de protecție a cursului de apă. Echipa de control, utilizând echipamentele moderne achiziționate prin PNRR, a constatat faptele și a aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare de câte 15.000 lei”, a transmis GNM, într-o postare pe Facebook.

Comisarii au dispus totodată desființarea lucrărilor și readucerea terenului la starea inițială. Garda avertizează că astfel de intervenții pot provoca inundații, alunecări de teren și poluarea solului și a apei, afectând direct siguranța comunităților și ecosistemelor locale. „Astfel de lucrări pot genera inundații, alunecări de teren, poluarea solului și a apei, afectând direct siguranța comunităților și ecosistemelor locale”, se mai arată în comunicatul instituției.

Pe lângă răspunderea contravențională, legislația prevede pedepse de până la cinci ani de închisoare pentru lucrările neautorizate în albiile sau zonele de protecție ale cursurilor de apă, subliniind gravitatea acestor fapte și impactul lor asupra mediului.