Video Scandal la Tribunal. Un susținător al lui Călin Georgescu a fost săltat de jandarmi

Este scandal la Tribunal, acolo unde unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu a fost săltat de jandarmi.

Susţinătorii lui Călin Georgescu au provocat o încăierare cu jandarmii, în fața Tribunalului București, unde fostul candidat la Președinție încearcă să scape de controlul judiciar . Un bărbat ce avea o portavoce în mână a fost dus la dubă, în timp ce restul mulţimii contesta forțele de ordine.

O femeie a încercat să intervină şi să-l scoată pe protestatarul respectiv din mâinile forțelor de ordine.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară.

Dosarul a fost trimis în judecată de procurori în luna iulie, iar Georgescu se află sub control judiciar încă din februarie.

Călin Georgescu este judecat și într-un al doilea dosar, deschis după descoperirea unor arme și explozibili folosite de rețeaua lui Horațiu Potra. Potrivit anchetatorilor, planul urmărea infiltrarea în protestele de după anularea alegerilor și crearea de haos pentru „răsturnarea ordinii constituționale”.

Pe 16 septembrie 2025, Georgescu a fost trimis în judecată și pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

Între timp, Horațiu Potra, considerat șeful grupării de mercenari, a fost prins pe 24 septembrie la Dubai, iar autoritățile române așteaptă acum procedurile de extrădare.