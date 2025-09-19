Noi dezvăluiri în dosarul lui Călin Georgescu. De la ce a pornit ancheta procurorilor Parchetului General

Noi detalii au fost dezvăluite din ancheta care îl vizează pe fostul candidat independent Călin Georgescu, trimis în judecată în primul rând pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale.

Procurorii s-au autosesizat după ce au apărut informaţii că oameni din anturajul lui Călin Georgescu au contactat-o pe Adriana Stoicescu pentru a-i ajuta să găsească pe cineva pentru a influenţa ce se se întâmplă în dosarul DIICOT, au declarat surse oficiale pentru Antena 3, sub protecția anonimatului.

Fostul candidat la funcţia de preşedinte a fost reclamat că, împreună cu alţii l-ar fi păcălit pe un om de afaceri din Buzău să dea 1,1 milioane de euro pentru deschiderea unei linii de credit de 6 milioane. Acesta nu a primit finanţarea, dar nici banii înapoi.

Plecând de la aceste informaţii despre sprijinul solicitat de apropiaţii lui Georgescu, procurorii au cerut mandate de supraveghere a judecătoarei, care au fost prelungite sucesiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Începerea investigaţiei legate de Adriana Stoicescu a atras competenţa procurorilor Parchetului General de a investiga şi celelalte fapte ale lui Călin Georgescu şi camarilei sale.

Când a fost audiată ca martor, Adriana Stoicescu a negat.

„Martora a mai susținut că nu cunoaște ce probleme judiciare are Georgescu Călin și nu i s-a solicitat de către nimeni să intervină în vreun fel în rezolvarea acestora și nu îl cunoaște pe ofițerul de poliție Ion Negoescu”, se arată în rechizitoriul PÎCCJ.

Ulterior audierii, procurorii au decis clasarea pentru Adriana Stoicescu.

În investigaţia care a vizat şi echipa de susţinere a lui Călin Georgescu, procurorii au scos la iveală un detaliu foarte important.

„La de 20 ianuarie 2025, Burcea Marin a convenit cu ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în România o întrevedere cu Georgescu Călin, aceasta materializându-se pe data de 21 ianuarie 2025 la sediul acestei misiuni diplomatice, în intervalul orar 11:55 – 12:36”, se precizează în rechizitoriul procurorilor.

Conform informaţiilor Antena 3 CNN, întrevederea a fost solicitată de diplomaţii saudiţi. Nu se știe dacă a fost vorba de o vizită protocolară sau pentru a se transmite vreun mesaj mai sensibil.