Anamaria Gavrilă, lidera POT, critică absența lui Călin Georgescu de la sfințirea Catedralei Naționale

Anamaria Gavrilă, lidera formațiunii POT, a reacționat pe Facebook după sfințirea Catedralei Naționale, întrebând de ce Călin Georgescu nu a fost invitat la ceremonie. Ulterior, ea a scris că Patriarhul Daniel „ne-a oferit un dar neprețuit” prin clarificarea „oamenilor sistemului”.

Anamaria Gavrilă, președinta formațiunii Puterea Oamenilor Tineri (POT), a publicat două mesaje succesive pe Facebook, în care a comentat evenimentul de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului.

Într-o primă postare, făcută duminică, 26 octombrie, Gavrilă s-a întrebat de ce Călin Georgescu, „cel mai votat român la ora actuală”, nu s-ar fi numărat printre invitații la ceremonie. „Dintre toți politicienii, oare cel mai votat român la ora actuală nu a fost invitat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului?”, a scris lidera POT.

Ulterior, într-o a doua postare, publicată luni, ea a transmis un mesaj mai amplu, în care a afirmat că Patriarhul Daniel „ne-a oferit un dar neprețuit”. „Ne-a arătat clar oamenii sistemului, toți cei cu legături în servicii, toți într-un singur loc. Mesajul a fost clar: de aceștia să vă feriți! Doamne ajută!”, a scris Gavrilă.

Anamaria Gavrilă critică, astfel, felul în care au fost selectați invitații la ceremonia religioasă și a prezenței oficialilor din instituțiile statului.

Postările liderei POT vin pe fondul unor momente tensionate petrecute în timpul sfințirii Catedralei Naționale, când mai mulți politicieni prezenți la ceremonie au fost huiduiți de o parte a publicului. Printre aceștia și susținători ai fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, care i-au scandat numele.

Evenimentul, la care au participat Patriarhul Daniel, oficiali ai statului și reprezentanți ai clerului, a fost marcat de o prezență numeroasă a credincioșilor veniți din toată țara.