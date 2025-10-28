Călin Georgescu, noi declarații halucinante: „România va avea mai mulți milionari decât Elveția”. Ce spune despre economie

Călin Georgescu s-a prezentat marți, 28 octombrie, la Poliție pentru semnarea controlului judiciar, măsură care a fost prelungită săptămâna trecută de Judecătoria Sectorului 1 cu încă 60 de zile. Decizia nu este definitivă și a fost contestată de acesta, urmând ca Tribunalul București să analizeze cazul pe 30 octombrie.

La ieșirea din secția de poliție, Georgescu a făcut noi declarații controversate, evitând întrebările jurnaliștilor și transmițând „un mesaj în trei puncte”.

Georgescu s-a comparat cu Nicușor Dan, afirmând că el ar avea susținerea oamenilor, spre deosebire de actualul președinte:

„Nu mă consider un om politic, ci un om al credinței, dar într-adevăr m-a întrebat și pe mine un prieten, zilele trecute, de ce Nicușor, pe unde merge, este huiduit de oameni, în timp ce eu sunt îmbrățișat de oameni. Cred că probabil așa este, oamenii au început să realizeze că au fost mințiți, au fost furați și au fost umiliți.”

În prima parte a mesajului său, Georgescu a comentat vizita recentei delegații americane la Ierusalim:

„Săptămâna trecută i-am văzut pe președintele, vicepreședintele și secretarul de stat al Statelor Unite cum au fost, unul după altul, la Ierusalim, iar poza cu vicele Vance în genunchi, rugându-se la Sfântul Mormânt, a făcut înconjurul lumii. Observ cu inima plină imensul respect pe care conducerea SUA îl acordă Ierusalimului și religiei creștine în particular.”

Promisiuni economice grandioase: „România, mai bogată decât Elveția”

Fostul candidat la prezidențiale a trecut apoi la teme economice, promițând redresarea economiei românești și „dominarea capitalului românesc”:

„Prioritate de rang zero trebuie să fie și va fi, vă asigur, susținerea și încurajarea mediului de afaceri românesc. Vom conta pe scena internațională când în România nu va mai fi o mână de oligarhi, ci va avea mai mulți milionari decât Elveția. O societate curată și prosperă își trage seva din mediul de afaceri autohtone. De aceea spun că acest capital românesc trebuie să fie dominant, să aibă o dominare covârșitoare pe piața autohtonă, iar piața să fie cu adevărat liberă, nu cum este azi. Economia este la pământ pentru că exportăm volum mare cu preț mic și importăm un volum mic cu adaos mare. Exportăm grâu românesc de cea mai mare calitate, la preț mic, și importăm produse de panificație, de o calitate discutabilă, la un preț mare. Românii nu sunt săraci, sunt mințiți și furați. Pe vremuri, grâul românesc oferea hrană întregii Europe. Pe vremuri eram eminamente agricoli, acum suntem eminamente ridicoli. Umorul românesc nu are limite: am auzit că inteligența alerga după actualii guvernanți, dar ei au fost mai rapizi.”

Pace „prin Trump și Putin”

În final, Georgescu a făcut o afirmație șocantă despre războiul din Ucraina: „Țin să salut eforturile pentru pace depuse de președinții Trump și Putin. Sunt convins că prin înțelepciune, rațiune și pragmatismul lor vor triumfa. Și mai am convingerea că marea și mult dorita pace în regiunea NATO se va semna la București. Ceea ce este bine va urma de acum încolo.”