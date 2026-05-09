„Încă avem șefi cu 8 clase”. Un avertizor de integritate din STB, concediat de două ori după ce a semnalat nereguli, dezvăluie gravele probleme ale companiei

Scandalul furturilor de combustibil de la Societatea de Transport București reprezintă doar vârful icebergului, în contextul în care compania se află la un pas de colaps financiar din cauza cheltuielilor excesive și a mai ales a lipsei de reforme. Valer Ciobănescu, președintele sindicatului Transpublic din STB, dezvăluie pentru „Adevărul” că, în ciuda constrângerilor financiare, conducerea STB continuă să efectueze angajări de personal TESA, dar și lipsa cronică a pieselor de schimb pentru mijloacele de transport în comun.

Vineri, 8 mai, 20 de șoferi de la STB au fost plasați sub control judiciar. În acest dosar sunt vizați în total 21 de angajați de la Autobaza Nordului, care ar fi sustras o tonă de motorină, dar și piese auto. Furturile s-ar fi desfășurat pe o perioadă mai lungă de timp. Prejudiciul va fi stabilit în urma continuării cercetărilor oficiale.

Conducerea STB a transmis că au fost luate toate măsurile ca programul de circulație al vehiculelor să nu fie afectat de perchezițiile efectuate joi. Reprezentanții societății au precizat că vor lua toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea celor responsabili.

„Condamnăm ferm orice faptă care aduce prejudicii patrimoniului companiei și, implicit, călătorilor noștri. Am solicitat aceste verificări tocmai pentru a ne asigura că resursele societății sunt folosite corect, iar acum vom lua toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea celor responsabili”, precizează STB.

„Oamenii cumpără piese ca să meargă autobuzele”

Valer Ciobănescu, președintele sindicatului Transpublic din STB și avertizor de integritate, are altă perspectivă față de această anchetă. El a fost concediat de două ori din STB, în timpul administrației Firea, după ce a sesizat abuzurile conducerii companiei. De fiecare dată a câștigat în instanță și a fost reangajat. În iunie 2020, după ce un troleibuz a luat foc în București, Ciobănescu a apărut într-o conferință de presă, desfășurată în fața depoului Vatra Luminoasă, alături de Nicușor Dan, pe atunci deputat și candidat susținut de PNL, USR și PLUS la Primăria Capitalei.

Ciobănescu a acuzat atunci că vehiculele ies pe traseu cu sistemele de frânare și direcție defecte și a prezentat documente înregistrate la Primăria Capitalei cu privire la riscurile de incendiu din tramvaie și troleibuze. Astăzi, liderul sindical declară pentru „Adevărul” că povestea furturilor servește drept pretext pentru a masca un management defectuos.

„Conducerea nu înțelege că trebuie să responsabilizeze oamenii, să aducă piese, să își plătească datoriile și să dea salariile la timp. Sunt multe probleme. Iar pe timpul iernii se accentuează, pentru că avem o conducere incapabilă să gestioneze situația”, a declarat Valer Ciobănescu pentru „Adevărul”.

În privința sustragerii de motorină, el susține că acestea sunt imposibil de către șoferi fără complicitatea unor șefi, în condițiile în care autobuzele Otokar dispun de un sistem avansat de monitorizare.

„Și cu furtul de combustibil… Despre ce mare sustragere vorbim, când au aparate super performante pe rezervoare? Dacă dispar 3-5 litri deodată, le apare imediat pe GPS orice supraconsum de genul ăsta. Dar totuși, cum ar fi posibil să fure, când există toate aparatele astea montate pe autobuze? Un șofer n-are cum să intre în sistem cu un laptop și să eludeze calculatorul autobuzului. Dacă mă întrebați dacă ar putea exista complicități mai sus, da, e posibil. Cineva să îi spună: «Vezi că ai umblat acolo». Nu contest că se poate întâmpla și asta. Dar cât să ia? Ce să ia? Și cercul e restrâns, vorbim de câțiva șefi, 3-4 oameni pe zona tehnică, poate să acopere 1-2 șoferi. Mi se pare totuși prea mică problema asta față de alte lucruri mult mai importante”, spune Ciobănescu.

„Probabil încearcă să își mascheze niște probleme de la nivelul conducerii”

Cea mai gravă problemă ridicată de avertizorul de integritate vizează lipsa pieselor de schimb pentru tramvaiele, autobuzele și troleibuzele ce formează parcul STB.

„Oamenii cumpără piese ca să meargă autobuzele. Conducerea nu asigură așa ceva. Magazinele sunt goale. Eu nu înțeleg cum s-a ajuns într-o situație atât de haotică. Probabil încearcă să își mascheze niște probleme de la nivelul conducerii și al primăriei și să dea vina pe angajați, ca să fie ei înjurați de călători că nu merge STB-ul și că șoferii fură motorină. Pe bune?”, spune liderul sindicatului Transpublic, minoritar în STB.

El atrage atenția asupra modului defectuos de gestionare a resurselor.

„Cea mai mare problemă rămâne conducerea. Avem în continuare o conducere incapabilă, care nu știe să facă performanță și să gestioneze eficient banii. Se fac achiziții haotice. Societatea este dată în judecată, din câte am înțeles, de cel puțin 5 firme care încearcă să își recupereze datoriile. Dar, în schimb, achiziții se fac peste prețul pieței”, spune Valer Ciobănescu.

„Sute de angajați nu se justifică”

O altă problemă este explozia aparatului administrativ, deși în continuare STB înregistrează deficit de vatmani și șoferi.

„Angajările continuă. Nu înțeleg unde e eficientizarea. Pe de o parte se spune că nu sunt bani, iar pe de altă parte se mărește aparatul administrativ. Nu contest că personalul trebuie să existe, dar sunt două departamente inutile: Divizia Transport Auto și Divizia Transport Electric. Separarea asta înseamnă sute de angajați și multe salarii care, după părerea mea, nu se justifică. Nu am nimic personal cu oamenii de acolo, dar aceste departamente trebuie reorganizate și angajările ar trebui oprite. La baza sistemului nu se fac angajări. Sunt zeci sau sute de cereri pentru șoferi și pentru personal de întreținere și nu se aprobă. În schimb, se angajează în continuare personal TESA și personal de conducere.”, consideră președintele sindicatului Transpublic.

În opinia sa, angajările care se fac în acest moment nu respectă nici măcar minime criterii de competență.

„Și să știți că mulți șoferi au început să plece din cauza lipsei pieselor, a lipsei mașinilor în traseu și a presiunii. Oamenii nu mai suportă injuriile și amenințările călătorilor. Eu personal am fost nevoit să chem poliția după ce am fost amenințat și jignit. Pur și simplu ne-am săturat. Dar unde să mă mai duc eu? Mai am 2-3 ani până la pensie. Suport consecințele astea acum. Alții, mai tineri, încă pot să își facă un alt viitor. Dar aici, cu oamenii ăștia incapabili, eu nu mai văd niciun viitor. Nu contest că trebuie făcute angajări, dar nu haotic și nu cu oameni nepregătiți, fără experiență sau fără studii. Încă avem șefi care coordonează activitatea în depouri și autobaze și care au doar 8 clase”, a subliniat Valer Ciobănescu.