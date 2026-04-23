„Caut loc de muncă unde să pot sta pe telefon”. Reacțiile românilor la mesajul sincer al unui tânăr

Mesajul unui tânăr care caută cel mai ușor loc de muncă, unde poate folosi toată ziua telefonul, a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare. Sugestiile nu au întârziat să apară.

Locurile de muncă unde eforturile depuse să fie minime stârnesc interes. Foto: Freepik.com
Locurile de muncă unde eforturile depuse să fie minime stârnesc interes.

Un român aflat în căutarea unui loc de muncă a stârnit numeroase comentarii pe rețelele de socializare după ce și-a prezentat cerințele pentru jobul dorit.

„Caut un loc de muncă unde faci minimul de efort, de preferat să stau pe un scaun și nu în picioare toată ziua. Puncte bonus dacă pot sta pe telefon. Ceva sugestii?”, a fost mesajul său, publicat pe platforma Reddit.

Locuri de muncă pentru românii „comozi”

Mulți români l-au îndrumat să își depună CV-uri pentru posturi de recepționer la săli de evenimente, clădiri rezidențiale sau hoteluri, ca vânzător de cartele de călătorie cu metroul, agent de pază la parcări sau în gheretele de pe șantiere, ori ca gestionar la anvelope.

„Recepționer. Procesezi date din când în când, în rest stai pe scaun. Când nu e nimeni, stai pe telefon liniștit. Așa că ai face bine să cauți un loc în care nu prea merge nimeni, cum ar fi un hotel dintr-o zonă fără potențial. Bineînțeles că vor fi 2.500 de lei fără bonuri și eventual depășind norma normală de ore, dar... măcar nu te omori”, i-a transmis un internaut.

Alți români susțin că postul de vânzător la un ghișeu din orice mall se apropie de locul de muncă ideal în privința efortului minim. Altcineva crede că serviciul de operator într-o centrală care gestionează camerele de supraveghere video poate fi la fel de ofertant.

„Astfel de locuri de muncă există, însă colegii nu prea tolerează un leneș tânăr și cu gura mare. Am avut colegi trecuți de 40 de ani când aveam eu 20, iar „gradele” lor au făcut ca eu să fiu luat la rost dacă nu aveam chef să fac ceva. Cât despre unde găsești aceste locuri de muncă, nu știe nimeni și depinde foarte mult și de ce poți și ești dispus să faci ca să compensezi pentru lenevie”, crede altcineva.

Unii români susțin că statul poate fi un bun angajator pentru persoanele care caută să depună cât mai puțin efort.

„Jandarm. Stai și păzești toată ziua: tribunale, parchete, trezorerii și alte instituții. Preot. Aici mai trebuie să și cânți. Dar înveți tu. Orice carieră politică. Sau liftieră la spital. Stai pe scaun și apeși pe butoane”, notează altcineva.

Un român recomandă meseria de fochist, care ar fi, în opinia lui, una căutată pe piața muncii.

„Cunosc personal oameni care lucrează în fabrici și mai mult de jumătate din program stau pe telefon. Mai bine stau degeaba pe minimul pe economie decât să lucrez pentru alții și să-mi rup sufletul pentru dublul minimului pe economie”, adaugă altcineva.

O tânără susține că este creatoare de conținut, depune eforturi minime și folosește tot timpul telefonul.

Cum au evoluat veniturile IT-iștilor: „Măririle din ultimii ani au constat într-o pungă de pufuleți”

De ce pot renunța angajatorii la tineri

Managerii din tot mai multe industrii susțin că anumite tipare de comportament fac dificilă păstrarea angajaților tineri în echipă, chiar și atunci când aceștia sunt apreciați pentru competențele lor tehnologice. Platforma online MSN.com arată care sunt criteriile ce îi determină pe angajatori să se despartă de angajații mai tineri din companii. Potrivit specialiștilor, una dintre observațiile cel mai des întâlnite este că tinerii primesc greu critica.

„Când angajații mai tineri devin defensivi sau se închid în fața unor observații constructive, managerii interpretează asta ca pe un semn că progresul va fi lent sau puțin probabil”, notează MSN.

Specialiștii remarcă și faptul că mulți angajați au așteptări salariale nerealiste. Cererea unei remunerații mult peste nivelul pieței la început de carieră sau refuzul de a discuta oferte rezonabile poate crea tensiuni chiar înainte ca jobul să înceapă.

„Tinerii s-au trezit la realitate și nu mai vor să muncească pe 2.600 de lei. O chirie și întreținerea ajung la 2.000 de lei, așa că, efectiv, mulți preferă să stea la părinți. Eu am un prieten care câștigă 5.000 de lei și tot la părinți stă. Neavând partener, nu are cum să se descurce singur și să își susțină și stilul de viață: o sală, o mâncare mai sănătoasă”, susține un tânăr, pe platforma Reddit.

Adesea, susțin managerii, tinerii se prezintă nepregătiți la ședințe sau întâlniri cu clienții, arătând astfel că rolul nu este o prioritate. De asemenea, mulți tineri se poartă ca niște atotștiutori în tehnologie, notează platforma.

„Presupunerea că managerii mai în vârstă nu înțeleg tehnologia, chiar și nerostită, tinde să creeze fricțiuni greu de reparat”, arată MSN.

Mulți tineri au obiceiuri slabe de comunicare. Acestea includ răspunsuri lente la e-mailuri, mesaje prea relaxate în contexte profesionale și lipsa discernământului privind momentul în care ar trebui dat un telefon. Alții nu lucrează bine în echipă. Accentul exagerat pe meritul individual sau rezistența la colaborare îi împing pe manageri spre decizia de a-i concedia mai repede decât aproape orice altceva. Unii tineri sunt criticați pentru că înțeleg greșit limitele de la locul de muncă.

„Există o diferență reală între a-ți proteja starea de bine și a refuza orice flexibilitate atunci când o situație chiar o cere. Managerii spun că angajații mai tineri au uneori dificultăți în a sesiza această linie”, arată platforma.

Tinerii schimbă mai frecvent joburile. Un tipar de plecări rapide din roluri ridică semne de întrebare privind seriozitatea și îi face pe angajatori reticenți să investească în dezvoltarea lor.

„Tinerii nu mai țin la un job așa cum o făceau generațiile trecute: dacă nu le place ceva, chiar și minor, pleacă și își caută în altă parte. De aici vine și percepția unora că nu vor să muncească”, explică un tânăr pe Reddit.

Alte observații arată că unii refuză sarcini pe care le consideră sub nivelul lor. Refuzul muncilor de rutină încetinește echipele și creează resentimente, chiar și atunci când frustrarea este de înțeles. De asemenea, unii sunt înlocuiți de AI. În unele roluri, mai ales cele de început, bazate pe sarcini repetitive, angajatorii constată că instrumentele de inteligență artificială pot face munca mai eficient.

„Niciunul dintre aceste tipare nu este universal, iar mulți angajați tineri își construiesc cariere solide și de durată”, arată platforma.

