 Conflictul din Orientul Mijlociu va afecta programul Campionatului Mondial de Raliuri | adevarul.ro
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Conflictul din Orientul Mijlociu va afecta programul Campionatului Mondial de Raliuri

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Federația Internațională de Automobilism (FIA) a anuțat că Italia va înlocui Arabia Saudită ca gazdă a etapei finale a Campionatului Mondial de Raliuri (WRC) din 2026. Decizia a fost luată din cauza situației din Orientul Mijlociu.

Ultima etapă de până acum a CM de raliuri s-a desfășurat în Chile, între 10 și 13 septembrie
Ultima etapă de până acum a CM de raliuri s-a desfășurat în Chile, între 10 și 13 septembrie Foto: EPAImages

Arabia Saudită urma să găzduiască cel de-al 14-lea și ultimul raliu din acest an, în perioada 11-14 noiembrie, însă etapa din Italia (Sardinia) va fi acum ultima, între 1 și 4 octombrie. „FIA și promotorul WRC au depus eforturi neîncetate în ultimele luni, împreună cu Federația Saudită de Automobilism și Motociclism (SAMF), echipa locală de organizare și părțile implicate în campionat, pentru a explora toate variantele posibile care să permită desfășurarea etapei WRC conform planificării”, s-a precizat într-un comunicat emis de FIA.

Totodată, s-a evidențiat că „în ciuda acestor eforturi, incertitudinea persistentă din regiune și impactul acesteia asupra aspectelor logistice fac imposibilă organizarea etapei WRC din cadrul Raliului Arabiei Saudite în 2026. Arabia Saudită a rămas pregătită să găzduiască evenimentul în condiții de siguranță și cu succes”.

Potrivit presei internaționale, Toyota și Hyundai, cele două echipe oficiale care concurează în WRC, și-au exprimat recent rezervele cu privire la deplasarea în Arabia Saudită, invocând îngrijorări legate de siguranță. „În ultimele luni, am colaborat îndeaproape cu partenerii noștri din Arabia Saudită – clubul nostru membru, Federația Saudită de Automobilism și Motociclism, promotorul WRC și părțile interesate din campionat – pentru a explora toate variantele posibile ca Raliul Arabiei Saudite să se desfășoare conform planificării”, a declarat președintele FIA, Mohammed Ben Sulayem. „Totuși, având în vedere situația actuală din regiune, etapa de WRC a Raliului Arabiei Saudite nu va avea loc anul acesta. Astfel de decizii nu sunt niciodată ușor de luat, mai ales după eforturile considerabile depuse de toți cei implicați în pregătirea evenimentului.”

S-a menționat, de asemenea, că Raliul Arabiei Saudite, cu baza la Jeddah, se va desfășura în continuare, dar ca parte a campionatului din Orientul Mijlociu.

Din ediția 2026 a CM de raliuri a mai rămas de disputat numai etapa din Sardinia. În clasamentul piloților, pe podium se află în acest moment britanicul Elfyn Evans - 230 puncte, finlandezul Sami Pajari - 213p și suedezul Oliver Solberg - 209 p. Ierarhia constructorilor arată astfel: 1. Toyota Gazoo Racing WRT - 614 puncte

2. Hyundai Shell Mobis WRT - 410 puncte

3. Toyota Gazoo Racing WRT 2 - 227 puncte

4. M-Sport Ford WRT - 152 puncte

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