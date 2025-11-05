Românii vor putea circula pe autostradă de la București la Focșani de 1 Decembrie. Anunțul CNAIR

CNAIR a confirmat că, până la finalul lunii noiembrie, va fi deschisă circulației secțiunea Ploiești-Buzău a Autostrăzii Moldovei, ultimul tronson necesar pentru ca traficul să se desfășoare neîntrerupt de la București până la Focșani.

„Ne dorim ca, de Ziua Națională a României, să se circule în regim de autostradă, de la București la Focșani. Lucrările sunt într-un stadiu avansat pe lotul 3, Ploiești-Buzău, așadar, până la finalul lunii noiembrie, ne așteptăm ca și această secțiune să fie deschisă circulației”, a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, scrie Mediafax.

În prezent, muncitorii finalizează pasajul DN2, peste autostradă, în apropierea municipiului Buzău, potrivit Promotor.

Conform CNAIR, au fost deja așternute straturile de uzură pe ambele căi de rulare, iar echipele montează rosturile de dilatație și parapetele de protecție.

După terminarea acestor lucrări, va fi posibilă realizarea legăturii directe între intersecțiile DN2 – Hanul lui Țintă și DN2 – Spătaru, fără a mai folosi bretelele provizorii ale autostrăzii.

Dacă vremea va permite, șoferii vor putea circula, de 1 Decembrie, în regim de autostradă de la București până la Focșani, un moment simbolic pentru cea mai importantă investiție rutieră a Moldovei din ultimele decenii.