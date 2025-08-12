Doi bărbați, dați în urmărire în R. Moldova, după ce au cerut mii de euro unor ruși cu promisiunea obținerii cetățeniei române

Doi bărbați care au promis cetățenilor ruși obținerea rapidă a cetățeniei române, invocând influență la Consulatul României din Odesa și la Autoritatea pentru Cetățenie din București, au fost condamnați în lipsă la Chișinău și sunt dați în urmărire.

Potrivit anchetei conduse de Procuratura Anticorupție în cooperare cu Centrul Național Anticorupție din Republica Moldova, perioada 2016-2018, cei doi bărbați au indus în eroare mai mulţi cetățeni ruși, pretinzând că dețin influență directă asupra funcționarilor de la Consulatul României din Odesa, Ucraina, și de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din București.

Escrocii cereau câte 15.000 de euro pentru fiecare adult și 7.000 de euro pentru fiecare copil, motivând că banii sunt daţi mai departe pentru ca funcţionarii de la Consulatul României din Odesa să accepte depunerea dosarelor pentru dobândirea cetățeniei române de către cetățenii ruși, „dosarele să fie lucrate în regim prioritar și nu în ordinea înregistrării lor, pentru aprobarea pozitivă a ordinului de acordare a cetățeniei române și depunerea fără rând a Jurământului de credință față de Statul Român la entitatea consulară. Pentru depunere fără rând a Jurământului era percepută o taxă suplimentară ce varia între 1.500 și 1.700 de euro”, potrivit procurorilor moldoveni.

Schema lor era una destul de simplă: unul dintre ei găsea potenţialii clienţi şi transmitea documentele celuilalt, care „asigura influenţa presupusă asupra funcţionarilor consulari”, şi le-a adus peste 170.000 de euro.

Luni, 11 august, judecătorii au stabilit pedepse privative de libertate prin cumul parțial al pedepselor: unul dintre inculpați a primit o condamnare de șase ani, din care trei ani cu suspendare pe un termen de probă de trei ani, iar celălalt a fost condamnat la șapte ani și șase luni de închisoare, din care trei ani și nouă luni cu suspendare, pe același termen de probă.

În plus, ambii au fost privați de dreptul de a desfășura activități de consultanță în domeniul obținerii actelor oficiale timp de patru, respectiv cinci ani.

Procesul s-a judecat în lipsa celor doi bărbaţi, care au fost daţi în urmărire națională pentru a fi reținuți și încarcerați.