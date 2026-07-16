Rusia susține că Republica Moldova „nu mai este o destinație sigură pentru călătorii” și le cere cetățenilor să fie precauți

Ministerul rus al Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor Federației Ruse să ia în considerare faptul că Republica Moldova „nu mai este o destinație sigură pentru călătorii”, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a instituției, Maria Zaharova, în briefingul săptămânal de presă.

Oficiala rusă a susținut că cetățenii ruși care încearcă să intre sau să iasă din Republica Moldova sunt supuși frecvent unor controale excesive pe aeroportul din Chișinău.

„La aeroportul din Chişinău, aceştia sunt adesea supuşi, literalmente, unor abuzuri din partea autorităţilor de frontieră”, a afirmat Zaharova. Potrivit acesteia, controalele și perchezițiile ar dura ore întregi, iar „sub pretexte inventate” ar fi deschise dosare penale împotriva unor cetățeni ruși.

„Moldova a încetat să mai fie o ţară sigură pentru călătorii şi îi îndemnăm pe cetăţenii noştri să ţină cont de acest lucru”, a declarat purtătoarea de cuvânt a MAE rus, scrie News.ro.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor diplomatice

Afirmațiile Mariei Zaharova vin la câteva săptămâni după un incident diplomatic între Moscova și Chișinău.

La sfârșitul lunii iunie, ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest. Moscova a acuzat atunci autoritățile moldovene că nu au permis accesul în țară al unor curieri diplomatici ruși, opriți pe aeroportul din Chișinău.

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a anunțat reținerea unui cetățean rus, identificat drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate (FSB). Acesta este acuzat că ar fi colectat informații despre regiunea transnistreană și Zona de Securitate și a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, mai notează News.ro.

Noi acuzații la adresa autorităților de la Chișinău

În briefingul de miercuri, Maria Zaharova a dedicat din nou o parte a declarațiilor sale situației din Republica Moldova, criticând conducerea de la Chișinău.

Potrivit News.ro, aceasta a formulat acuzații de corupție la adresa autorităților moldovene și a reluat tezele promovate de Kremlin, potrivit cărora Republica Moldova ar fi transformată de Uniunea Europeană și NATO într-o platformă împotriva intereselor Rusiei.