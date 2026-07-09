Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că divergențele din interiorul NATO nu au dispărut, în ciuda unității afișate de statele membre la summitul alianței de la Ankara. Zaharova l-a criticat în special pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, acuzându-l că nu a reușit să atenueze tensiunile dintre aliați.

Zaharova a afirmat că Rutte nu a reușit să îl convingă pe președintele american Donald Trump să își mențină interesul pentru securitatea Europei și să renunțe la ideea reducerii prezenței militare americane pe continent.

Zaharova îl critică pe Rutte: „Nu i-au fost de folos abilităţile sale de agent de vânzări”

„Lui Mark «Teflon», cum este numit secretarul general, nu i-au fost de folos abilităţile sale de agent de vânzări pentru a netezi asperităţile din relaţiile dintre aliaţii NATO. În special, nu a reuşit să-l liniştească pe preşedintele SUA, Donald Trump, pentru ca acesta să nu-şi piardă interesul faţă de participarea la asigurarea securităţii Europei şi să nu forţeze retragerea forţelor şi mijloacelor americane de pe continent”, a comentat ea, miercuri, într-un comentariu preluat de agenția TASS și News.ro.

Ea a susținut că, în pofida declarațiilor de solidaritate ale liderilor europeni și canadieni față de Washington, „fisurile din relațiile transatlantice nu au dispărut”.

Critici la adresa NATO: Tratează confruntarea cu Moscova drept una „existențială și sistemică”

Oficialul rus a criticat și decizia statelor NATO de a considera Rusia o amenințare pe termen lung la adresa securității euroatlantice, susținând că alianța tratează confruntarea cu Moscova drept una „existențială și sistemică”.

Referindu-se la Ucraina, Zaharova a acuzat NATO că folosește populația ucraineană pentru a-și atinge obiectivele geopolitice și a criticat promisiunea făcută la summit privind acordarea unui sprijin militar de 70 de miliarde de euro pentru Kiev în 2026, cu menținerea unui nivel similar și în 2027.

„Ajutorul acordat Ucrainei este folosit de radicalii din rândurile alianţei pentru a atinge un obiectiv efemer – o «înfrângere strategică» a ţării noastre. Aliaţii din cadrul blocului sunt gata să cheltuiască miliarde de dolari pentru a sprijini regimul nazist de la Kiev şi activitatea sa teroristă, reducând în acelaşi timp cheltuielile destinate soluţionării problemelor socio-economice tot mai numeroase şi aducând un prejudiciu ireparabil bunăstării populaţiei Europei”, a spus reprezentanta Moscovei.

Zaharova: Strategia NATO urmărește militarizarea Europei și pregătirea pentru un conflict cu Rusia

În declarațiile sale, reprezentanta Ministerului rus de Externe a susținut că strategia NATO urmărește militarizarea Europei și pregătirea pentru un conflict cu Federația Rusă. Totodată, ea a afirmat că statele aliate cheltuiesc miliarde pentru sprijinirea Ucrainei în detrimentul investițiilor destinate problemelor sociale și economice ale cetățenilor europeni.

Zaharova a mai declarat că Statele Unite ar fi nemulțumite de aliații europeni și a susținut că Washingtonul nu a fost convins de argumentele lui Mark Rutte privind creșterea cheltuielilor de apărare ale statelor NATO. Ea a criticat, de asemenea, nivelul ridicat al bugetelor militare ale alianței, despre care a spus că ar putea ajunge la aproximativ 1.800 de miliarde de dolari în 2026.

„Americanii nu s-au lăsat păcăliţi nici de contabilitatea creativă a lui Mark Rutte, care, jonglând cu cifrele, a încercat să-l convingă pe liderul lor de importanţa eforturilor depuse de europeni şi canadieni pentru creşterea cheltuielilor militare. Este de remarcat, în acest context, recunoaşterea secretarului general al alianţei că s-au alocat atât de mulţi bani, încât industria nu reuşeşte să îi valorifice. Conform estimărilor preliminare, în 2026 cheltuielile totale ale tuturor ţărilor membre pentru apărare ar trebui să ajungă deja la 1,8 trilioane. Câte lucruri bune s-ar putea face cu aceşti bani?”, a subliniat ea.

În încheiere, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse a avertizat că deciziile adoptate de NATO sunt „iresponsabile” și ar putea conduce la „o catastrofă nu numai pentru alianță, ci și pentru întreaga lume”.

„Aşa cum a constatat secretarul general al NATO, Mark Rutte, «nu este timp de ezitări». Păcat, pentru că dacă strategii NATO s-ar fi oprit şi ar fi reflectat, poate că nu ar fi luat decizii atât de iresponsabile, care pot duce la o catastrofă nu numai pentru alianţă, ci şi pentru întreaga lume”, şi-a încheiat comentariul Zaharova.