Una dintre cele mai mari companii auto din Europa concediază 19.000 de angajați

Una dintre cele mai mari companii auto din Europa concediază 19.000 de angajați până la finalul acestui an, obiectivul de restructurare fiind de 28.000 de posturi până la finalul anului 2030.

Grupul Volkswagen continuă reducerea accelerată a costurilor și a forței de muncă în Germania, într-un semnal clar că industria auto europeană traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Potrivit declarațiilor CEO-ului Oliver Blume, compania va reduce 19.000 de locuri de muncă până la sfârșitul anului, iar până în 2030 obiectivul de restructurare urcă la peste 28.000 de posturi eliminate. Mișcarea se înscrie într-un val mai amplu de concedieri și ajustări în sectorul auto global, afectat de tranziția către electrificare, costuri ridicate și concurența tot mai puternică din China.

Volkswagen taie mii de locuri de muncă în Germania

Volkswagen AG își continuă programul de restructurare început în urmă cu mai mulți ani, dar accelerat în contextul presiunilor financiare și industriale recente. La nivelul anului 2026, grupul german vizează reducerea a aproximativ 19.000 de locuri de muncă în Germania, măsură care va fi comunicată oficial investitorilor de CEO-ul Oliver Blume în cadrul următoarei Adunări Generale Anuale.

Până în 2030, planul de ajustare devine și mai amplu, cu peste 28.000 de poziții care urmează să fie eliminate, potrivit unei transcrieri a discursului conducerii. Este vorba despre una dintre cele mai mari restructurări din istoria recentă a companiei, într-un moment în care întregul sector auto european își reconfigurează costurile și lanțurile de producție, scrie Reuters.

Presiunea electrificării și concurența globală

Industria auto europeană se confruntă simultan cu mai multe presiuni structurale. Tranziția către vehicule electrice implică investiții masive în baterii, software și infrastructură, în timp ce profitabilitatea modelelor tradiționale pe combustie internă scade constant.

În paralel, producătorii europeni pierd teren în fața competitorilor asiatici, în special din China, unde costurile de producție sunt mai reduse, iar ritmul de inovare în segmentul electric este mai accelerat. Această combinație obligă grupuri precum Volkswagen, dar și alți producători, să reducă cheltuielile fixe și să își optimizeze structura de personal.

Val de concedieri în industria auto europeană

Cazul Volkswagen nu este izolat. Întreaga industrie auto germană și europeană a intrat într-un ciclu de ajustări dure. Mercedes-Benz Group AG a anunțat în ultimii ani programe de eficientizare și reducere a costurilor administrative, în timp ce BMW Group a accelerat investițiile în automatizare, concomitent cu reorganizări în mai multe unități de producție.

În zona furnizorilor, presiunea este și mai vizibilă. Companii precum Bosch și Continental AG au anunțat la rândul lor planuri de restructurare, inclusiv reduceri de personal în diviziile auto, pe fondul scăderii comenzilor și al tranziției către componente software și electrice, mai puțin intensive în forță de muncă.

În ultimii doi ani, industria auto europeană a pierdut zeci de mii de locuri de muncă, iar estimările din piață indică faptul că procesul de ajustare este departe de a se fi încheiat.

China și schimbarea echilibrului global

Un alt factor major care apasă industria auto europeană este ascensiunea producătorilor chinezi. Companii precum BYD și alți jucători din Asia au câștigat cotă de piață atât în segmentul electric, cât și în cel al mașinilor hibride, inclusiv pe piețele europene.

Această competiție pune presiune nu doar pe prețuri, ci și pe viteza de dezvoltare a noilor modele. În acest context, producătorii germani sunt obligați să își regândească întregul model de business, de la producție până la distribuție și software.