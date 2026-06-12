search
Vineri, 12 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Una dintre cele mai mari companii auto din Europa concediază 19.000 de angajați

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Una dintre cele mai mari companii auto din Europa concediază 19.000 de angajați până la finalul acestui an, obiectivul de restructurare fiind de 28.000 de posturi până la finalul anului 2030.

Fabrică de mașini complet automatizată
Una dintre cele mai mari companii auto din Europa concediază 19.000 de angajați. Foto arhivă

Grupul Volkswagen continuă reducerea accelerată a costurilor și a forței de muncă în Germania, într-un semnal clar că industria auto europeană traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Potrivit declarațiilor CEO-ului Oliver Blume, compania va reduce 19.000 de locuri de muncă până la sfârșitul anului, iar până în 2030 obiectivul de restructurare urcă la peste 28.000 de posturi eliminate. Mișcarea se înscrie într-un val mai amplu de concedieri și ajustări în sectorul auto global, afectat de tranziția către electrificare, costuri ridicate și concurența tot mai puternică din China.

Volkswagen taie mii de locuri de muncă în Germania

Volkswagen AG își continuă programul de restructurare început în urmă cu mai mulți ani, dar accelerat în contextul presiunilor financiare și industriale recente. La nivelul anului 2026, grupul german vizează reducerea a aproximativ 19.000 de locuri de muncă în Germania, măsură care va fi comunicată oficial investitorilor de CEO-ul Oliver Blume în cadrul următoarei Adunări Generale Anuale.

Până în 2030, planul de ajustare devine și mai amplu, cu peste 28.000 de poziții care urmează să fie eliminate, potrivit unei transcrieri a discursului conducerii. Este vorba despre una dintre cele mai mari restructurări din istoria recentă a companiei, într-un moment în care întregul sector auto european își reconfigurează costurile și lanțurile de producție, scrie Reuters.

Presiunea electrificării și concurența globală

Industria auto europeană se confruntă simultan cu mai multe presiuni structurale. Tranziția către vehicule electrice implică investiții masive în baterii, software și infrastructură, în timp ce profitabilitatea modelelor tradiționale pe combustie internă scade constant.

În paralel, producătorii europeni pierd teren în fața competitorilor asiatici, în special din China, unde costurile de producție sunt mai reduse, iar ritmul de inovare în segmentul electric este mai accelerat. Această combinație obligă grupuri precum Volkswagen, dar și alți producători, să reducă cheltuielile fixe și să își optimizeze structura de personal.

Val de concedieri în industria auto europeană

Cazul Volkswagen nu este izolat. Întreaga industrie auto germană și europeană a intrat într-un ciclu de ajustări dure. Mercedes-Benz Group AG a anunțat în ultimii ani programe de eficientizare și reducere a costurilor administrative, în timp ce BMW Group a accelerat investițiile în automatizare, concomitent cu reorganizări în mai multe unități de producție.

În zona furnizorilor, presiunea este și mai vizibilă. Companii precum Bosch și Continental AG au anunțat la rândul lor planuri de restructurare, inclusiv reduceri de personal în diviziile auto, pe fondul scăderii comenzilor și al tranziției către componente software și electrice, mai puțin intensive în forță de muncă.

În ultimii doi ani, industria auto europeană a pierdut zeci de mii de locuri de muncă, iar estimările din piață indică faptul că procesul de ajustare este departe de a se fi încheiat.

China și schimbarea echilibrului global

Un alt factor major care apasă industria auto europeană este ascensiunea producătorilor chinezi. Companii precum BYD și alți jucători din Asia au câștigat cotă de piață atât în segmentul electric, cât și în cel al mașinilor hibride, inclusiv pe piețele europene.

Această competiție pune presiune nu doar pe prețuri, ci și pe viteza de dezvoltare a noilor modele. În acest context, producătorii germani sunt obligați să își regândească întregul model de business, de la producție până la distribuție și software.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri care costă milioane de euro distruse de drone”
digi24.ro
image
O mamă a fost oprită la îmbarcare și a ratat vacanța în Grecia, deși avea pașaportul valabil. Greșeala care a costat-o scump
stirileprotv.ro
image
Efectul politicilor lui Bolojan. Inflația a înregistrat o nouă creștere-record, de aproape 11%. Ce produse și servicii s-au scumpit cel mai mult
gandul.ro
image
OANA GHEORGHIU și-a făcut ”autodenunțul” pe Facebook: ”Sunt vinovată”
mediafax.ro
image
Super mașina pe care au primit-o jucătorii naționalei României pentru calificarea la Cupa Mondială. ”Model ultimul răcnet”
fanatik.ro
image
Cât plătești dacă te prinde radarul cu 20, 30 sau 50 km/h peste limită. Tabelul complet al amenzilor și sancțiunilor din Codul Rutier
libertatea.ro
image
Trump șochează din nou: „Nu știu dacă ați auzit, dar am pus capăt războiului cu Iranul astăzi”
digi24.ro
image
Moment viral la meciul de deschidere al Cupei Mondiale Arbitrul a încercat să explice decizia, dar nimeni nu a înțeles nimic!
gsp.ro
image
Salma Hayek a luat microfonul, la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale. Tot stadionul a izbucnit în urale
digisport.ro
image
Cum e ademenită Franța să facă performanță la Mondial. Suma pusă în joc
click.ro
image
Ce se întâmplă dacă nu ai stagiul minim de cotizare pentru pensie
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Ţara din Europa în care oamenii îşi alimentează locuinţele cu electricitatea de la maşini
observatornews.ro
image
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
cancan.ro
image
Anunț-șoc al INS: Pensiile au scăzut cu 22 lei. De ce pensionarii din București iau 1.300 lei în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Ce spor primesc bugetarii care lucrează în zilele libere. Regulile prevăzute în noua lege a salarizării
playtech.ro
image
CSM Bucureşti negociază transferul vedetei de la Gyor după Final Four! Toate detaliile mutării
fanatik.ro
image
Fost consilier prezidențial: Unirea cu Republica Moldova, motivul disputei dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan
ziare.com
image
Shakira sau o sosie la deschiderea CM 2026? Experții au dat verdictul, după valul de reacții din social media
digisport.ro
image
Horoscop 12-18 iunie. Câștiguri și oportunități financiare pentru Tauri, Săgetătorii își pot schimba direcția vieții, proiecte promițătoare pentru Capricorni
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Urmează scumpiri uriașe la energie, carburanți și alimente. INS: inflația ajunge la aproape 11%
mediaflux.ro
image
Dan Negru, la startul Mondialului: „FIFA a furat ideea lui Ceaușescu”
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Vedeta din România care nu invită pe nimeni la ea acasă și recunoaște că îi este rușine. Care este motivul
click.ro
image
Ei sunt norocoșii acestei veri! Zodiile care primesc protecție divină. Le așteaptă o perioadă de iubire, fericire și mulți bani
click.ro
image
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha a Thailandei, Profimedia (2) jpg
Vestea tragică a zilei! Prințesa a murit, la doar 47 de ani. Din 2022, a fost chinuită de boală
okmagazine.ro
Elizabeth Hurley, Billy Ray Cyrus foto Profimedia jpg
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?
clickpentrufemei.ro
Stonehenge (foto: Pixabay)
Cum au transportat oamenii preistorici Piatra Altarului de la Stonehenge pe o distanță de sute de kilometri
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un aliment consumat în România la orice oră din zi ar putea crește riscul de cancer de sân cu 50%
image
Vedeta din România care nu invită pe nimeni la ea acasă și recunoaște că îi este rușine. Care este motivul

OK! Magazine

image
Concubinele erau DISPERATE! Regele neîmbăiat nu refuza partidele de amor, deși a făcut doar trei băi în viața lui

Click! Pentru femei

image
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!