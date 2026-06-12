Cea mai vârstnică studentă din România a absolvit facultatea la 90 de ani: „În ultimul semestru am fost cam obosită”

Amalia-Susana Tușa, considerată cea mai vârstnică studentă din România, a absolvit la vârsta de 90 de ani specializarea Teologie Didactică din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Absolventa a participat la festivitatea promoției 2026, organizată marți în sala Auditorium Maximum a universității.

„Sunt foarte fericită, în primul rând, astăzi, că am reușit să iau diploma și să-mi fac familia de minune”, a declarat aceasta pentru Trinitas TV.

Întrebată cum au fost cei trei ani de facultate, ea a spus că experiența a fost una plăcută, chiar dacă ultimul semestru a fost mai solicitant.

„Cei trei ani au fost... nu pot să spun că obositori. În ultimul semestru am fost cam obosită, dar a fost o bucurie. Un colectiv tânăr, mai sunt și câțiva mai puțin tineri, dar eu decanul de vârstă, o realizare nemaipomenită”, a spus ea râzând.

Absolventa a mărturisit că rezultatele obținute la facultate îi oferă un motiv suplimentar de satisfacție.

„Sunt ambițioasă. Am reușit să învăț. Am un singur opt și în rest nouă și zece, merit laude”, a afirmat ea.

Întrebată ce mesaj le transmite tinerilor, femeia a răspuns simplu: „Fiecare să tindă la mai bine”.