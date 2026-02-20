Video Peste 50 de studenți îmbrăcați sumar, găsiți într-un subsol insalubru în timpul unui presupus ritual de inițiere

Poliția a găsit peste 50 de membri ai unei frății, pe jumătate goi și legați la ochi, stând într-un subsol murdar în timpul unui presupus ritual de inițiere.

Ofițerii de poliție și echipele de urgență ale Universității din Iowa au intervenit la o alarmă de incendiu la frăția Alpha Delta Phi, în noaptea de 15 noiembrie 2024.

Imaginile îi arată pe ofițeri ordonând membrilor frației să evacueze zona, după ce i-au văzut stând tăcuți în subsolul întunecat, scrie The Independent.

Hărțuirea este o contravenție în Iowa, definită ca orice act imprudent sau periculos care pune în pericol sănătatea și siguranța unui student în vederea inițierii sau admiterii într-o organizație universitară. Este ilegală în 44 de state.

În urma incidentului, frăția Alpha Delta Phi a fost suspendată pentru patru ani.