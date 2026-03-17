search
Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Andrei Caramitru, expert in economie, la Interviurile Adevărul

Epidemia de meningită din Marea Britanie ar fi izbucnit din cauza vapatului. Sunt căutate persoanele care au intrat în contact cu cei infectați

0
0
Publicat:

Autoritățile sanitare încearcă să împiedice răspândirea focarului de meningită dincolo de granițele comitatului Kent, după ce au confirmat că tulpina care a cauzat moartea a doi studenți, iar alte 11 persoane în stare gravă, este de tipul B.

Tineri stând la coadă pentru tratament FOTO: X
Tineri stând la coadă pentru tratament FOTO: X

Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a declarat că unele cazuri de meningită au fost confirmate ca fiind MenB și că va confirma și celelalte cazuri „când vom avea rezultatele complete”.

MenB este cea mai frecventă cauză de meningită meningococică în Marea Britanie, dar vaccinarea de rutină împotriva acestei tulpini pentru sugari și copii mici a început abia în 2015, scrie Daily Mail.

Aceasta înseamnă că actuala generație de adolescenți și studenți nu este acoperită de vaccin – și li s-au oferit, în schimb, vaccinuri împotriva altor tulpini când aveau 13 sau 14 ani.

Experții consideră că răspândirea bolii în școli și la Universitatea din Kent din Canterbury ar fi putut fi accelerată de faptul că tinerii au folosit în comun țigări electronice într-un club de noapte.

Două fete despre care se spune că au fost la Club Chemistry și au folosit împreună țigările electronice au fost raportate ca având cazuri suspecte de meningită.

În timp ce mulți dintre studenții universității provin din Kent, alte mii sunt din Londra și s-ar putea să se fi amestecat la petreceri înainte de a merge să-și viziteze familiile de Ziua Mamei. Unii vor călători probabil acasă pentru vacanța de Paște de la sfârșitul acestei luni.

Au existat deja rapoarte privind un caz suspect în Londra, care implică o femeie de 24 de ani care a fost internată în spital, potrivit fratelui ei, care a spus că ea nu era studentă la Canterbury și nu fusese la clubul de noapte.

Acest lucru se întâmplă în timp ce autoritățile sanitare lucrează pentru a stopa epidemia mortală de meningită, urmărind și tratând mii de persoane care ar fi putut intra în contact cu bolnavii, pe măsură ce se înmulțesc rapoartele privind cazurile suspecte.

Experții au avertizat, de asemenea, că împărțirea unui vaporizator poate duce la transferul direct de salivă între utilizatori, ceea ce prezintă un risc de infecție dacă una dintre persoane are meningită.

Shane Margereson, proprietarul retailerului britanic de țigări electronice Ecigone, a declarat: „A da o țigară electronică unui prieten a devenit un gest complet automat pentru multe persoane în contexte sociale, dar este un obicei care prezintă un risc foarte real de care majoritatea oamenilor pur și simplu nu sunt conștienți. De fiecare dată când se împarte un dispozitiv de vapat, saliva este transferată direct de la o persoană la alta – și odată cu ea, bacterii și viruși potențial dăunători.”

El a adăugat: „Atunci când circulă o boală atât de periculoasă precum meningita, orice comportament care implică transferul de salivă trebuie reevaluat. Bacteria meningococică poate fi purtată de o persoană care pare și se simte perfect sănătoasă, fără niciun fel de simptome. Tocmai asta o face atât de periculoasă.”

În cadrul măsurilor de urgență, 2.000 de elevi au primit antibiotice preventive în Canterbury, după ce tulpina invazivă a bolii s-a răspândit rapid în oraș.

Una dintre victime a fost Juliette Kenny, o elevă de 18 ani din clasa a XII-a la Queen Elizabeth's Grammar School din Faversham, care a decedat sâmbătă. Tatăl ei, Michael, a declarat pentru BBC că familia este „mai mult decât devastată și nu are cuvinte pentru a-și exprima pierderea”.

Juliette a murit înconjurată de familie, iar bunica ei, Linda Kenny, a declarat pentru Daily Mail: „Nu pot să spun nimic, altfel o să plâng. Toți luăm antibiotice pentru că am fost alături de Juliette la spital când a murit.”

Autoritățile au extins tratamentul în masă, făcând apel la mii de petrecăreți să se prezinte, după ce sursa focarului a fost identificată la clubul de noapte.

Echipele medicale încă se străduiesc să identifice și să alerteze persoanele care au intrat în contact cu cei infectați, după ce le-au urmărit traseul de la cluburi de noapte la petreceri private, de la cămine universitare la școli secundare și licee.

Sunt temeri că răspândirea bolii, a cărei tulpină specifică nu a fost încă identificată, ar fi putut fi accelerată de utilizarea în comun a țigărilor electronice în rândul tinerilor.

Operațiunea a fost lansată duminică la Universitatea din Kent, după ce Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a fost alertată sâmbătă seara cu privire la un „focar de cazuri” în zonă.

Agenția a declarat că a acționat „imediat” după ce au fost ridicate întrebări cu privire la motivul pentru care a durat aproape încă 24 de ore pentru a informa publicul.

Subgrupul pentru meningită al Comitetului mixt pentru vaccinare și imunizare a decis vara trecută că nu este rentabil să se ofere vaccinuri de rapel împotriva meningitei B adolescenților.

Procesul-verbal al ședinței arată că există unele îndoieli în rândul experților cu privire la eficacitatea unei doze de rapel, chiar dacă aceasta este oferită în alte țări dezvoltate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce se ascunde în spatele amenințărilor lui Trump la adresa NATO
digi24.ro
image
Marea temere a statelor NATO, chemate de Trump să intervină militar în strâmtoarea Ormuz. Ce spun liderii Alianței
stirileprotv.ro
image
Fostul ministru, Ilan Laufer, si copiii lui de 5 ani au fost loviți de o mașină în timp ce mergeau pe trotinetă. În ce stare se află cei trei
gandul.ro
image
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a fost transmisă Guvernului” / Ce spune despre aderarea la OCDE
mediafax.ro
image
Gigi Becali aruncă în aer fotbalul românesc, cu o zi înainte de alegerile FRF: „Răzvan Burleanu e în pericol 500%”. Cum va vota FCSB
fanatik.ro
image
Ilan Laufer, lovit de mașină în București alături de gemenii săi de 5 ani, în timp ce se aflau pe trotinetă
libertatea.ro
image
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
La câteva secunde de moarte: Gestul care i-a salvat viața lui Mojtaba Khamenei, în atacul care a lichidat întreaga conducere a Iranului
antena3.ro
image
Cum îți poate reduce anxietatea muzica: efecte dovedite după doar 24 de minute
observatornews.ro
image
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce trebuie să ai obligatoriu în mașină în 2026, potrivit Codului Rutier. Lista echipamentelor esențiale pentru situații de urgență
playtech.ro
image
Gigi Becali l-a sunat la miezul nopții pe Mirel Rădoi: „Pe mine asta mă interesează la fotbal!”. Cum i-a răspuns antrenorul FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ar fi lovitura de grație pentru Iran
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
wowbiz.ro
image
Momente GRELE! Ministrul României a făcut ACCIDENT. El și copiii, LOVIȚI în plin
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Camelia Mitoșeru, mama lui Mihai Mitoșeru, a trecut cu bine de operația pe creier! Marea actriță, la plimbare pe soare cu cățel și cărucior de cumpărături FOTO EXCLUSIV
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Gina Pistol, atacată și criticată pe instagram pentru felul în care arată: „Sprâncenele te îmbătrânesc enorm. Ai expresia feței mai întunecată”
actualitate.net
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Fiica Andei Călugăreanu, de nerecunoscut! Vedetele i-au sărit în ajutor. Saveta Bogdan: „I-am dat mâncare.” Îi mulțumește lui Gigi Becali: „I-aș pupa și mâinile!”
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Sean Penn foto Profimedia jpg
A câștigat Oscarul, dar n-a urcat pe scenă ca să-și primească premiul. Sean Penn a avut altceva mai bun de făcut!
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte