Epidemia de meningită din Marea Britanie ar fi izbucnit din cauza vapatului. Sunt căutate persoanele care au intrat în contact cu cei infectați

Autoritățile sanitare încearcă să împiedice răspândirea focarului de meningită dincolo de granițele comitatului Kent, după ce au confirmat că tulpina care a cauzat moartea a doi studenți, iar alte 11 persoane în stare gravă, este de tipul B.

Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a declarat că unele cazuri de meningită au fost confirmate ca fiind MenB și că va confirma și celelalte cazuri „când vom avea rezultatele complete”.

MenB este cea mai frecventă cauză de meningită meningococică în Marea Britanie, dar vaccinarea de rutină împotriva acestei tulpini pentru sugari și copii mici a început abia în 2015, scrie Daily Mail.

Aceasta înseamnă că actuala generație de adolescenți și studenți nu este acoperită de vaccin – și li s-au oferit, în schimb, vaccinuri împotriva altor tulpini când aveau 13 sau 14 ani.

Experții consideră că răspândirea bolii în școli și la Universitatea din Kent din Canterbury ar fi putut fi accelerată de faptul că tinerii au folosit în comun țigări electronice într-un club de noapte.

Două fete despre care se spune că au fost la Club Chemistry și au folosit împreună țigările electronice au fost raportate ca având cazuri suspecte de meningită.

În timp ce mulți dintre studenții universității provin din Kent, alte mii sunt din Londra și s-ar putea să se fi amestecat la petreceri înainte de a merge să-și viziteze familiile de Ziua Mamei. Unii vor călători probabil acasă pentru vacanța de Paște de la sfârșitul acestei luni.

Au existat deja rapoarte privind un caz suspect în Londra, care implică o femeie de 24 de ani care a fost internată în spital, potrivit fratelui ei, care a spus că ea nu era studentă la Canterbury și nu fusese la clubul de noapte.

Acest lucru se întâmplă în timp ce autoritățile sanitare lucrează pentru a stopa epidemia mortală de meningită, urmărind și tratând mii de persoane care ar fi putut intra în contact cu bolnavii, pe măsură ce se înmulțesc rapoartele privind cazurile suspecte.

Experții au avertizat, de asemenea, că împărțirea unui vaporizator poate duce la transferul direct de salivă între utilizatori, ceea ce prezintă un risc de infecție dacă una dintre persoane are meningită.

Shane Margereson, proprietarul retailerului britanic de țigări electronice Ecigone, a declarat: „A da o țigară electronică unui prieten a devenit un gest complet automat pentru multe persoane în contexte sociale, dar este un obicei care prezintă un risc foarte real de care majoritatea oamenilor pur și simplu nu sunt conștienți. De fiecare dată când se împarte un dispozitiv de vapat, saliva este transferată direct de la o persoană la alta – și odată cu ea, bacterii și viruși potențial dăunători.”

El a adăugat: „Atunci când circulă o boală atât de periculoasă precum meningita, orice comportament care implică transferul de salivă trebuie reevaluat. Bacteria meningococică poate fi purtată de o persoană care pare și se simte perfect sănătoasă, fără niciun fel de simptome. Tocmai asta o face atât de periculoasă.”

În cadrul măsurilor de urgență, 2.000 de elevi au primit antibiotice preventive în Canterbury, după ce tulpina invazivă a bolii s-a răspândit rapid în oraș.

Una dintre victime a fost Juliette Kenny, o elevă de 18 ani din clasa a XII-a la Queen Elizabeth's Grammar School din Faversham, care a decedat sâmbătă. Tatăl ei, Michael, a declarat pentru BBC că familia este „mai mult decât devastată și nu are cuvinte pentru a-și exprima pierderea”.

Juliette a murit înconjurată de familie, iar bunica ei, Linda Kenny, a declarat pentru Daily Mail: „Nu pot să spun nimic, altfel o să plâng. Toți luăm antibiotice pentru că am fost alături de Juliette la spital când a murit.”

Autoritățile au extins tratamentul în masă, făcând apel la mii de petrecăreți să se prezinte, după ce sursa focarului a fost identificată la clubul de noapte.

Echipele medicale încă se străduiesc să identifice și să alerteze persoanele care au intrat în contact cu cei infectați, după ce le-au urmărit traseul de la cluburi de noapte la petreceri private, de la cămine universitare la școli secundare și licee.

Sunt temeri că răspândirea bolii, a cărei tulpină specifică nu a fost încă identificată, ar fi putut fi accelerată de utilizarea în comun a țigărilor electronice în rândul tinerilor.

Operațiunea a fost lansată duminică la Universitatea din Kent, după ce Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a fost alertată sâmbătă seara cu privire la un „focar de cazuri” în zonă.

Agenția a declarat că a acționat „imediat” după ce au fost ridicate întrebări cu privire la motivul pentru care a durat aproape încă 24 de ore pentru a informa publicul.

Subgrupul pentru meningită al Comitetului mixt pentru vaccinare și imunizare a decis vara trecută că nu este rentabil să se ofere vaccinuri de rapel împotriva meningitei B adolescenților.

Procesul-verbal al ședinței arată că există unele îndoieli în rândul experților cu privire la eficacitatea unei doze de rapel, chiar dacă aceasta este oferită în alte țări dezvoltate.