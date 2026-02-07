search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Bursele studenţeşti din România, printre cele mai mici din UE. Cum se descurcă tinerii cu cheltuielile zilnice

Publicat:

În România, mulți studenți ajung să muncească în paralel cu facultatea, unii dintre ei chiar renunţând la facultate, în timp ce colegii lor din alte țări europene se pot concentra pe studii și activități extracurriculare.

Studenţii români primesc printre cele mai mici burse din Europa. FOTO: arhivă
Reformele din învățământul superior din România nu se limitează la schimbarea regulamentelor universitare, ci au un impact direct asupra veniturilor studenților, esențiale pentru continuarea studiilor.

Ajustările burselor, operate în 2025, au lăsat mulți tineri cu un sprijin financiar insuficient pentru cheltuielile curente: chirie, hrană și transport. În plus, viitoarele reduceri bugetare anunțate pentru universități riscă să diminueze și mai mult bursele disponibile.

Diferențele față de alte țări europene sunt semnificative. În România, bursa socială minimă este de 925 de lei (aproximativ 185 de euro), iar bursa de merit atinge circa 1.100 lei (220 de euro) lunar, acordată doar pe lunile de activitate didactică.

Comparativ, în Polonia bursele variază între 100 și 330 de euro, în Spania între 300 și 1.000 de euro, iar în Italia între 400 și 900 de euro, acestea fiind adesea însoțite de cazare sau masă gratuită. Austria oferă burse de până la 923 de euro, iar în țările nordice - Suedia, Norvegia și Finlanda - sprijinul depășește frecvent 900-1.200 de euro pe lună, sub formă de granturi sau credite.

Aceste discrepanțe se traduc în presiune financiară constantă pentru studenții români, care sunt adesea nevoiți să muncească în paralel cu facultatea şi chiar să renunţe la facultate, în timp ce colegii lor din alte state europene își pot concentra timpul pe studii și activități extracurriculare.

Riscul de abandon universitar

Radu Bolborea, vicepreședintele Uniunii Naționale a Studenților din România (UNOSR), a explicat pentru Euronews cum au fost afectaţi tinerii de reducerile de buget şi a atras atenţia că riscul de a abandona studiile a crescut direct proporţional cu scăderea veniturilor.

„Să vă dau niște date referitor la ceea ce înseamnă impactul. Ați menționat că bursele se dau doar pe lunile aferente activităților didactice. Ei bine, se taie și în vacanțele din timpul lunilor, adică, de multe ori, bursele ajung să fie poate două treimi din valoarea lor standard sau poate chiar și jumătate, în cazuri extreme, cum avem luna decembrie, luna decembrie, care are o vacanță destul de mare.

Avem universități unde numărul burselor s-a înjumătățit sau la care cuantumul a scăzut destul de semnificativ. Asta depinde de specificul universității, pentru că, în funcție de cum era bursa, universitățile puteau să taie fie din numărul lor, fie din valoarea acestora.

Care sunt beneficiarii bursei sociale? Aceștia sunt studenți ai căror venit mediu pe membru de familie nu depășește salariul minim net, adică vorbim despre niște studenți care au deja un risc de abandon universitar, din start, iar diminuarea acestor burse încurajează și mai tare acest risc.

Pe de altă parte, când vorbim de bursele de performanță, este o poveste puțin diferită. Observăm poate o scădere a performanței din universități și un dezinteres mai mare pe care studenții îl afișează față de procesul educațional”, a explicat Radu Bolborea.

Transportul, o problemă majoră în continuare

Accesul la transport reprezintă o altă provocare pentru studenţi, potrivit aceleiaşi surse.

„Referitor la situația actuală pe transport, noi avem acum reducere de 90% în transportul public local și încă o reducere de 90% pentru transportul feroviar dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care se află universitatea.

Noi am solicitat 15 propuneri pentru bugetul Ministerul Educației, printre care se numără gratuitatea pentru transportul intern local și pentru ruta dintre casă și facultate și 24 de călătorii gratuite pe an, cu trenul. Nu considerăm că trebuie să fii condiționat de venitul tău financiar și statul trebuie să te susțină ca să poți să-ți efectuezi studiile.

Dacă ne uităm chiar și la o călătorie medie cu trenul, costurile ajung undeva la 100 de lei doar dus, care, la costurile actuale și la bursele care se acordă în momentul de față, reprezintă o parte semnificativă a acestor cheltuieli și a veniturilor pe care un student le are, motiv pentru care noi considerăm că ar trebui să se acorde această gratuitate.

Venim cu elementul de noutate de 24 de călătorii gratuite. Este cumva o măsură mai moderată față de ceea ce am avut până acum, dar care este menită să reprezinte un minim absolut de la care vrem să plecăm pentru ca studenții să poată participa la manifestări științifice, culturale, sociale, etc., să nu fie condiționați de venitul lor”, a spus tânărul.

Educație

