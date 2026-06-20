search
Sâmbătă, 20 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Insula secretă din Grecia unde porcii înoată alături de turiști. Destinația spectaculoasă care amintește de Caraibe

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În largul coastelor Greciei există o insulă care pare desprinsă dintr-o poveste exotică. Se numește Atokos, este situată în Marea Ionică, între Lefkada, Ithaka și Kefalonia, iar principala sa atracție o reprezintă porcii sălbatici care coboară până pe plajă și chiar înoată alături de turiști.

Insula secretă din Grecia unde porcii înoată alături de turiști. FOTO: Media Drum World
Insula secretă din Grecia unde porcii înoată alături de turiști. FOTO: Media Drum World

Supranumită de mulți „Insula Porcilor din Grecia”, Atokos a devenit una dintre cele mai fotografiate și distribuite destinații de pe rețelele sociale, fiind comparată adesea cu celebra Pig Beach din Bahamas, notează Cycladic Spaces. 

Atokos este o insulă privată de aproximativ 4,5 kilometri pătrați, aflată la circa 9 kilometri nord-est de Ithaka și 8 kilometri sud-vest de Kastos. Insula aparține familiei armatorului grec Panayiotis Tsakos și este nelocuită.

@tridentboats Swimming with pigs in Atokos… Greece really said “Caribbean who?” #atokos #swimmingpigs #greece #travel #bucketlist #wholesome ♬ original sound - Onin

Nu există hoteluri, restaurante, magazine sau infrastructură turistică. Singurele construcții sunt o casă privată și o mică biserică dedicată Sfântului Ioan.

Cu toate acestea, Atokos atrage anual mii de turiști datorită peisajelor spectaculoase, apelor turcoaz și, mai ales, porcilor sălbatici care s-au stabilit pe una dintre plajele sale.

Cea mai cunoscută zonă este One House Bay, unde se află și celebra „Pig Beach”, locul în care animalele pot fi văzute plimbându-se pe nisip sau intrând în apă.

În ultimii ani, imaginile cu porcii care înoată în apele cristaline ale Mării Ionice au devenit virale pe TikTok, Instagram și Facebook.

Turiștii povestesc că animalele sunt obișnuite cu prezența oamenilor și se apropie deseori de ambarcațiunile care ancorează în golf.

Originea exactă a porcilor rămâne neclară. Unele relatări susțin că animalele au fost aduse pe insulă cu ani în urmă de crescători locali, în timp ce alte versiuni spun că au ajuns acolo accidental și s-au adaptat perfect mediului.

Pe lângă porci, pe insulă mai pot fi văzute capre sălbatice, iar zona este inclusă în rețeaua Natura 2000 datorită biodiversității sale marine.

Cum ajungi pe Atokos

Accesul pe insulă se face exclusiv cu barca.

Cele mai multe excursii pleacă din portul Nidri, de pe insula Lefkada, dar și din Ithaka sau Kefalonia. Operatorii locali organizează croaziere de o zi care includ opriri pentru înot, snorkeling și explorarea plajelor izolate.

Prețul unei excursii variază, de regulă, între 40 și 70 de euro de persoană, în funcție de tipul ambarcațiunii și de serviciile incluse.

Vizitatorii pot înota în apele limpezi ale golfului, pot face snorkeling și pot explora pe jos mica insulă, unde există poteci scurte către biserica Sfântului Ioan și către puncte de belvedere cu panorame impresionante asupra Mării Ionice.

O alternativă europeană la celebra Pig Beach din Bahamas

Deși cea mai cunoscută destinație cu porci înotători rămâne Big Major Cay din Bahamas, Atokos a devenit în ultimii ani o alternativă europeană tot mai populară.

Diferența este că insula grecească oferă o experiență mult mai sălbatică și mai puțin comercială. Fără hoteluri, fără șezlonguri și fără aglomerația specifică marilor stațiuni, Atokos păstrează aspectul unui colț de natură neatins.

Pentru turiștii care ajung în Lefkada, Ithaka sau Kefalonia, o excursie pe „Insula Porcilor” a devenit una dintre cele mai căutate experiențe ale verii, combinând peisajele spectaculoase ale Greciei cu întâlnirea neașteptată cu unele dintre cele mai neobișnuite animale de pe litoralul european.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
digi24.ro
image
Trump și-a îndepărtat și singurul aliat din Europa. Reacția lui Meloni după ce a fost jignită: ”Să-și amintească un lucru”
stirileprotv.ro
image
Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru se înscriu în PNL. Ce funcții ar urma să ocupe în echipa lui Bolojan – SURSE
gandul.ro
image
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
mediafax.ro
image
Cine a pierdut sfertul cu Suedia. Hagi face, în sfârșit, lumină și arată vinovatul
fanatik.ro
image
Pe câți kilometri de drum expres se circulă în România în iunie 2026? DEx6 Brăila-Galați bate pasul pe loc de șase luni
libertatea.ro
image
Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat țara într-o fortăreață financiară: O posibilă „schimbare seismică”
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
A divorțat cu scandal după 7 ani și 3 copii, iar acum a făcut marele anunț: ”A început imediat să plângă”
digisport.ro
image
Psihologul de cuplu dezvăluie 5 obiceiuri de seară care întăresc relația mai mult decât Netflix
click.ro
image
Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos
antena3.ro
image
Cine este Michael Truel, tânărul de numai 25 de ani care şi-a vândut compania către Elon Musk pentru 60 de miliarde de dolari
zf.ro
image
A vrut să împuște un câine și a nimerit un copil. Incidentul din Cluj, ascuns timp de două luni
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Casa de pensii, obligată de instanță să recunoască unui pensionar 13 ani munciți în grupe. Ce meserie avea?
newsweek.ro
image
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
prosport.ro
image
De ce unele baterii sunt AA și altele AAA. Explicația pe care puțini o cunosc, denumirile nu sunt alese întâmplător
playtech.ro
image
Joao Paulo și Jovo Lukic, out?! FIFA le lovește în plin pe FCSB și Universitatea Cluj
fanatik.ro
image
Criza politică explicată de un politolog: „Controlul democratic în România este exercitat de așa-numita ‘verticală a puterii’, un concept formulat pornind de la realitățile din Rusia”
ziare.com
image
Gigi Becali: ”Dă repede că am nevoie”. Ilie Dumitrescu i-a transferat imediat banii, dar nici nu-și imagina ce avea să urmeze
digisport.ro
image
Medana Oprea, fericită după ce a slăbit 15 kilograme: „Nu m-am înfometat și nu am căutat scurtături”. Cum a reușit
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ȘOCANTE! Cheloo, săltat de poliţie de pe stradă și dus la SPITAL, artistul se BATE cu medicii
romaniatv.net
image
Horoscop de weekend 20-21 iunie. Ce rezervă astrele pentru fiecare nativ
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Iulia Albu deschide ușile apartamentului său despre care se spune că ar valora 1,2 milioane de euro. „Trebuia să fie a mea casa”
click.ro
image
Cea mai mare casă din lume are 1.788 de camere, 257 de băi și o colecție de 7.000 de mașini de lux. Cine locuiește în ea?
click.ro
image
După luni dificile, aceste zodii își schimbă complet destinul. Perioada de glorie abia acum începe pentru ele, scapă de greutăți și se bucură de cea mai bună perioadă a anului
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
2392286 jpg
Horoscop pentru final de iunie. Cine câștigă, cine pierde și cine își schimbă viața?
clickpentrufemei.ro
Jacobus de Cessolis Italy Chess players 1300 1400 jpg
Jocul născut în India care a fascinat nobilii Evului Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au în America: „Nu m-am băgat în viața lor”
image
Iulia Albu deschide ușile apartamentului său despre care se spune că ar valora 1,2 milioane de euro. „Trebuia să fie a mea casa”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și fiica sa, Charlotte, au fost în mare pericol anul trecut și nimeni n-a știut. De ce erau urmărite din umbră

Click! Pentru femei

image
Bătălia pălăriilor la fastuosul eveniment al Regelui Charles, Royal Ascot 2026

Click! Sănătate

image
Femeile cu şolduri mari au anumite avantaje legate de sănătate