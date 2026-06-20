Video Insula secretă din Grecia unde porcii înoată alături de turiști. Destinația spectaculoasă care amintește de Caraibe

În largul coastelor Greciei există o insulă care pare desprinsă dintr-o poveste exotică. Se numește Atokos, este situată în Marea Ionică, între Lefkada, Ithaka și Kefalonia, iar principala sa atracție o reprezintă porcii sălbatici care coboară până pe plajă și chiar înoată alături de turiști.

Supranumită de mulți „Insula Porcilor din Grecia”, Atokos a devenit una dintre cele mai fotografiate și distribuite destinații de pe rețelele sociale, fiind comparată adesea cu celebra Pig Beach din Bahamas, notează Cycladic Spaces.

Atokos este o insulă privată de aproximativ 4,5 kilometri pătrați, aflată la circa 9 kilometri nord-est de Ithaka și 8 kilometri sud-vest de Kastos. Insula aparține familiei armatorului grec Panayiotis Tsakos și este nelocuită.

Nu există hoteluri, restaurante, magazine sau infrastructură turistică. Singurele construcții sunt o casă privată și o mică biserică dedicată Sfântului Ioan.

Cu toate acestea, Atokos atrage anual mii de turiști datorită peisajelor spectaculoase, apelor turcoaz și, mai ales, porcilor sălbatici care s-au stabilit pe una dintre plajele sale.

Cea mai cunoscută zonă este One House Bay, unde se află și celebra „Pig Beach”, locul în care animalele pot fi văzute plimbându-se pe nisip sau intrând în apă.

În ultimii ani, imaginile cu porcii care înoată în apele cristaline ale Mării Ionice au devenit virale pe TikTok, Instagram și Facebook.

Turiștii povestesc că animalele sunt obișnuite cu prezența oamenilor și se apropie deseori de ambarcațiunile care ancorează în golf.

Originea exactă a porcilor rămâne neclară. Unele relatări susțin că animalele au fost aduse pe insulă cu ani în urmă de crescători locali, în timp ce alte versiuni spun că au ajuns acolo accidental și s-au adaptat perfect mediului.

Pe lângă porci, pe insulă mai pot fi văzute capre sălbatice, iar zona este inclusă în rețeaua Natura 2000 datorită biodiversității sale marine.

Cum ajungi pe Atokos

Accesul pe insulă se face exclusiv cu barca.

Cele mai multe excursii pleacă din portul Nidri, de pe insula Lefkada, dar și din Ithaka sau Kefalonia. Operatorii locali organizează croaziere de o zi care includ opriri pentru înot, snorkeling și explorarea plajelor izolate.

Prețul unei excursii variază, de regulă, între 40 și 70 de euro de persoană, în funcție de tipul ambarcațiunii și de serviciile incluse.

Vizitatorii pot înota în apele limpezi ale golfului, pot face snorkeling și pot explora pe jos mica insulă, unde există poteci scurte către biserica Sfântului Ioan și către puncte de belvedere cu panorame impresionante asupra Mării Ionice.

O alternativă europeană la celebra Pig Beach din Bahamas

Deși cea mai cunoscută destinație cu porci înotători rămâne Big Major Cay din Bahamas, Atokos a devenit în ultimii ani o alternativă europeană tot mai populară.

Diferența este că insula grecească oferă o experiență mult mai sălbatică și mai puțin comercială. Fără hoteluri, fără șezlonguri și fără aglomerația specifică marilor stațiuni, Atokos păstrează aspectul unui colț de natură neatins.

Pentru turiștii care ajung în Lefkada, Ithaka sau Kefalonia, o excursie pe „Insula Porcilor” a devenit una dintre cele mai căutate experiențe ale verii, combinând peisajele spectaculoase ale Greciei cu întâlnirea neașteptată cu unele dintre cele mai neobișnuite animale de pe litoralul european.