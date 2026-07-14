Video Myrtos, faimoasa plajă din Kefalonia, afectată de o alunecare de teren. Paradisul cu ape turcoaz atrage turiști din întreaga lume

Plaja Myrtos, considerată perla Kefaloniei și una dintre cele mai frumoase plaje din Grecia, a fost afectată de o alunecare de teren. Renumită pentru apele sale turcoaz spectaculoase, Myrtos este una dintre principalele atracții turistice ale insulei, fiind vizitată anual de mii de turiști, inclusiv români.

Imaginile surprinse la fața locului arată impactul alunecării de teren și readuc în atenție fragilitatea unui peisaj format de-a lungul a mii de ani prin procese geologice continue, potrivit kefaloniafocus.

Myrtos este una dintre imaginile-simbol ale Kefaloniei

Contrastul dintre albul pietrelor, albastrul intens al mării și stâncile spectaculoase care coboară abrupt spre țărm au transformat această plajă într-unul dintre cele mai fotografiate locuri din Grecia.

Alunecarea de teren recentă nu reprezintă un fenomen izolat pentru această zonă. De-a lungul timpului, în apropierea plajei Myrtos au mai fost înregistrate desprinderi de fragmente de stâncă, cauzate de caracteristicile geologice ale versanților calcaroși.

Pentru reducerea riscurilor, în zonă au fost luate măsuri de protecție și au fost stabilite anumite zone de siguranță pentru vizitatori. Aceste măsuri sunt cu atât mai importante în perioada sezonului estival, când Kefalonia este una dintre destinațiile preferate ale turiștilor care aleg Grecia pentru vacanță.

Sunt necesare evaluări ale specialiștilor

Specialiștii geologi și autoritățile competente urmează să evalueze situația pentru a stabili amploarea fenomenului și pentru a determina dacă există riscul unor noi desprinderi de roci.

Deși imaginea unei alunecări de teren pe una dintre cele mai cunoscute plaje ale Greciei poate provoca îngrijorare, experții atrag atenția că astfel de fenomene fac parte din evoluția naturală a zonelor montane și de coastă.

În plin sezon turistic, când insula este vizitată de mii de persoane, prioritatea rămâne siguranța turiștilor.