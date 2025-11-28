Exclusiv Cum ar trebui să fie viitorul ministru al Apărării. Răspunsul ferm al unui general cu misiuni în Afganistan și Irak, decorat de NATO și SUA

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat după apariția informațiilor false din CV-ul său. În acest context, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România creionează pentru „Adevărul” profilul ideal al ministrului care va urma.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu și-a depus vineri, 28 noiembrie, demisia. El a motivat retragerea prin dorința de a nu distrage atenția de la misiunile Armatei Române.

Demisia vine după ce presa a descoperit că și-ar fi falsificat CV-ul pretinzând că ar fi urmat cursurile unei universități la care nu a ajuns niciodată. În urma demisiei sale, premierul Bolojan a anunțat că îl va propune interimar pe Radu Miruță, ministrul Economiei. De menționat că nici Ionuț Moșteanu și nici Miruță nu au nicio pregătire care să-i recomande să se ocupe de securitatea și apărarea țării.

Nu Moșteanu e vinovatul principal

Generalul (r) Dan Grecu este președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. A fost în Afganistan, Irak, Eritreea și Etiopia și a fost decorat pe rând de Statele Unite ale Americii, ONU și NATO. Generalul Dan Grecu explică, pentru „Adevărul”, cum ar trebui să arate profilul viitorului ministru al Apărării și atinge subiectul vulnerabilității României.

În opinia sa, România este mai vulnerabilă decât până acum, chiar dacă ministrul Apărării a demisionat.

„Cu Moșteanu am avut relații normale, personal nu am ce să-i reproșez. M-am întâlnit de două ori cu el, eu din postura de președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. În discuție a fost o activitate care asociația noastră o desfășoară la anul și a zis că ne sprijină. Am mai avut o discuție cu el și ca să scoată din legea apărării naționale, pregătirii populației pentru apărare, ultimul articol care, cum să spun eu, anula serviciul rezervistului voluntar. Și mi-a acceptat amândouă propunerile, pentru că am venit cu argumente. Acum, pentru ce a făcut el cu CV-ul, nu comentez. Dar din punctul meu de vedere nu atât el este de vină cât sistemul. Ar trebui ca înainte ca cineva să fie numit într-o funcție importantă să fie verificat, pentru a fi inatacabil”, spune generalul Grecu.

Cum ar trebui să arate profilul viitorului ministru

„Cu sau fără Moșteanu, tot acolo suntem”, a punctat generalul Dan Grecu.

În ce privește profilul ideal al viitorului ministru al Apărării, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România este de părere că ar fi nevoie de cineva care să aibă experiență diplomatică.

„De preferat, din punctul meu de vedere, ar fi ca viitorul ministru să aibă cel puțin experiență diplomatică internațională. Și bineînțeles, asta se subînțelege, să fie echilibrat și să aibă o capacitate de analiză a situației geopolitice. Pentru asta, nu cred că trebuie să fie un militar în rezervă. Doar să fie o persoană cu experiență diplomatică internațională și recunoaștere internațională”, încheie generalul Dan Grecu.