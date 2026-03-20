Atacurile Iranului asupra infrastructurii energetice riscă să declanșeze o criză energetică globală: „Dacă noi murim de foame, voi veți îngheța”

Seria de atacuri atribuite Iranului asupra infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu și din state terțe riscă să declanșeze o criză energetică globală, după ce instalații-cheie din Qatar au fost afectate. Această mișcare transmite un mesaj clar Europei și Asiei: „Dacă murim de foame, voi veți îngheța.”

Potrivit unei analize Skai, lovitura asupra complexului Ras Laffan, considerat cel mai mare hub de export de gaze naturale lichefiate (GNL) din lume, marchează un punct critic în escaladarea tensiunilor.

Compania QatarEnergy a declarat stare de forță majoră, iar efectele s-au resimțit imediat pe piețele europene: prețurile gazelor naturale au crescut cu aproximativ 30% în doar 24 de ore, readucând temerile unei crize similare celei din 2022.

Mesajul transmis ar fi unul strategic, susțin analiștii: mutarea confruntării din plan militar convențional către infrastructura energetică globală, cu impact direct asupra Europei și Asiei.

Escaladare rapidă: 14 state implicate în mai puțin de o lună

În ultimele 20 de zile, conflictul s-a extins accelerat, implicând direct sau indirect cel puțin 14 state. De la atacuri cu drone și rachete până la operațiuni cibernetice, strategia pare să urmărească destabilizarea rețelelor energetice și comerciale.

Printre cele mai grave incidente se numără: lovituri asupra infrastructurii GNL din Qatar, atacuri asupra rafinăriilor din Arabia Saudită, drone lansate asupra facilităților energetice din Emiratele Arabe Unite, rachete asupra portului strategic Duqm din Oman, atacuri cibernetice și aeriene în zona Mării Caspice.

Situația a escaladat semnificativ după ce o rachetă balistică iraniană a activat sistemele de apărare aeriană ale NATO în Turcia, semnalând o posibilă extindere a conflictului dincolo de un război indirect.

Lista statelor afectate

Potrivit analizei, statele care au fost vizate prin atacuri directe, acțiuni cibernetice sau implicare militară sunt:

Israel – ținta principală a atacurilor cu rachete

Statele Unite – prin bazele din Irak și Siria

Qatar – infrastructura GNL de la Ras Laffan

Arabia Saudită – rafinăriile Samref și Sadara

Emiratele Arabe Unite – infrastructura din Fujairah

