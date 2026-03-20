Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Atacurile Iranului asupra infrastructurii energetice riscă să declanșeze o criză energetică globală: „Dacă noi murim de foame, voi veți îngheța”

Război în Orientul Mijlociu
Seria de atacuri atribuite Iranului asupra infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu și din state terțe riscă să declanșeze o criză energetică globală, după ce instalații-cheie din Qatar au fost afectate. Această mișcare transmite un mesaj clar Europei și Asiei: „Dacă murim de foame, voi veți îngheța.”

Complexul Ras Laffan. FOTO: Shutterstock

Potrivit unei analize Skai, lovitura asupra complexului Ras Laffan, considerat cel mai mare hub de export de gaze naturale lichefiate (GNL) din lume, marchează un punct critic în escaladarea tensiunilor.

Compania QatarEnergy a declarat stare de forță majoră, iar efectele s-au resimțit imediat pe piețele europene: prețurile gazelor naturale au crescut cu aproximativ 30% în doar 24 de ore, readucând temerile unei crize similare celei din 2022.

Mesajul transmis ar fi unul strategic, susțin analiștii: mutarea confruntării din plan militar convențional către infrastructura energetică globală, cu impact direct asupra Europei și Asiei.

Escaladare rapidă: 14 state implicate în mai puțin de o lună

În ultimele 20 de zile, conflictul s-a extins accelerat, implicând direct sau indirect cel puțin 14 state. De la atacuri cu drone și rachete până la operațiuni cibernetice, strategia pare să urmărească destabilizarea rețelelor energetice și comerciale.

Printre cele mai grave incidente se numără: lovituri asupra infrastructurii GNL din Qatar, atacuri asupra rafinăriilor din Arabia Saudită, drone lansate asupra facilităților energetice din Emiratele Arabe Unite, rachete asupra portului strategic Duqm din Oman, atacuri cibernetice și aeriene în zona Mării Caspice.

Situația a escaladat semnificativ după ce o rachetă balistică iraniană a activat sistemele de apărare aeriană ale NATO în Turcia, semnalând o posibilă extindere a conflictului dincolo de un război indirect.

Lista statelor afectate

Potrivit analizei, statele care au fost vizate prin atacuri directe, acțiuni cibernetice sau implicare militară sunt:

Israel – ținta principală a atacurilor cu rachete

Statele Unite – prin bazele din Irak și Siria

Qatar – infrastructura GNL de la Ras Laffan

Arabia Saudită – rafinăriile Samref și Sadara

Emiratele Arabe Unite – infrastructura din Fujairah

Top articole

image
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că riscul unui conflict direct cu NATO crește
digi24.ro
image
SUA au lansat o ofensivă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după blocajul provocat de amenințările Iranului
stirileprotv.ro
image
Zodia BINECUVÂNTATĂ înainte de Paște. Universul se deschide pentru acești nativi
gandul.ro
image
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
mediafax.ro
image
Ce spune Adrian Câciu după ce a fost reclamat la CNCD pentru scandalul din parlament: „Și mașinile de Formula 1 derapează”. Și USR i-a făcut plângere
fanatik.ro
image
Cărbune presupus rusesc livrat la Iași de traderul elvețian Vitol. Proces la Londra cu miză cât 10% din bugetul orașului
libertatea.ro
image
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va face acest cadou Iranului, războiul se va opri imediat”
digi24.ro
image
Răzvan Burleanu și-a umilit adversarul, după ce a obținut cu un scor zdrobitor al patrulea mandat la șefia FRF
gsp.ro
image
Primii prinși și executați în Iran! Un tânăr de 19 ani a fost spânzurat în public
digisport.ro
image
Cine sunt pensionarii care vor primi între 600 și 1.000 de lei de Paște și de Crăciun. Cum va aplica Guvernul decizia agreată în coaliție (surse)
stiripesurse.ro
image
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
antena3.ro
image
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
observatornews.ro
image
Ultima oră! ANM a modificat prognoza meteo. Ce se întâmplă în următoarele ore
cancan.ro
image
S-a votat Bugetul. Parlamentul a decis care pensionari iau între 300 și 500 lei în plus la pensie de Paște
newsweek.ro
image
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
prosport.ro
image
Dispar banii aşa cum îi ştiam noi. Băncile care ar putea să dispară până în 2035 dacă nu ţin cont de un detaliu
playtech.ro
image
Ei sunt cei mai mari miliardari din fotbal! Patronii din România sunt la ani-lumină distanță
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cu ce se ocupă acum arbitra suspendată pe viață din fotbal din cauza unui clip cu ea și un observator UEFA
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Ultima oră! S-a stins din viață Patriarhul Filaret, la vârsta de 97 de ani
kanald.ro
image
EXCLUSIV | Unde a ajuns mama biologică a Măriucăi, fetița adoptată de Luminița Anghel. Dezvăluiri controversate făcute de David Pușcaș: „Cerșește la Unirii”
wowbiz.ro
image
Imaginile care prevesteau ruptura dintre Andreea Popescu și Rareș. Ultima petrecere la care au fost spune totul despre răceala dintre ei. Detaliile care au atras atenția încă de atunci / FOTO
romaniatv.net
image
Continuă războiul în Orientul Mijlociu. Incendiu la o rafinărie din Kuwait! Ofensivă americană pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Descoperirea care a schimbat regulile sarcinii și a pus sub semnul întrebării medicina modernă
actualitate.net
image
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
click.ro
image
Momente de bucurie! Adelina Pestrițu a făcut marele anunț: „Vom avea o fetiță”
click.ro
image
Câți bani trebuie să scoți din buzunar ca să-ți cânte Andra la nuntă. Și-a mărit tariful, după plecarea lui Măruță de la Pro TV
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Fursecuri cu crema de vanilie Srusa foto shutterstock 2187774933 jpg
Cum să faci cele mai fragede fursecuri cu cafea și cremă de vanilie
clickpentrufemei.ro
492004859 1118618500295796 1625939263449351200 n jpg
Nzinga, povestea reginei africane care s-a luptat cu un mare imperiu european și aproape l-a înfrânt
historia.ro
Click!

image
Octavian Ursulescu, martor la împăcarea istorică dintre Elena Cârstea și Silvia Dumitrescu: „Elena a rămas tot slobodă la gură, caustică.” De ce solista se deplasează cu baston
image
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?

OK! Magazine

image
Viitoarea regină a decis să vorbească. Interviu NIMICITOR despre legătura pe care a avut-o cu Epstein

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?