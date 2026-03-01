search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
Aproximativ 300 de cetățeni români vor părăsi Israelul, cu destinaţia Egipt. MAE a primit peste 1.000 de solicitări de ajutor consular

Publicat:
Ultima actualizare:

Purtătorul de cuvânt al Ministerulu Afacerilor Externe a transmis că aproximativ 300 de cetățeni români aflați în Israel urmează să fie evacuați cu un avion către Egip, în contextul în care s-au înregistrat peste 1.000 de solicitări de ajutor consular.

Aproximativ 300 de români vor fi repatriaţi din Israel. FOTO: gov.ro
Aproximativ 300 de români vor fi repatriaţi din Israel. FOTO: gov.ro

Aproximativ 300 de cetățeni români aflați în Israel vor fi evacuați pe cale aeriană către Egipt, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, în cadrul unei conferințe de presă susținute duminică, 1 martie. După sosirea în Egipt, aceștia vor fi preluați de autoritățile române, care vor organiza transportul lor în siguranță către România, în funcție de condițiile disponibile și de evoluția situației din regiune.

Oficialul MAE a precizat că au fost înregistrat un număr fără precedent de solicitări de asistență consulară. În total, au fost înregistrate aproximativ 1.066 de cereri, la care se adaugă alte câteva sute venite din Emiratele Arabe Unite, unde numeroși români au rămas blocați după suspendarea sau reprogramarea zborurilor.

Pentru a face față situației, Ministerul Afacerilor Externe a decis dublarea personalului consular în zonele afectate, astfel încât cetățenii români să poată primi sprijin mai rapid.

Chiar și în aceste condiții, Andrei Țărnea a recunoscut că există dificultăți în menținerea legăturii cu toate persoanele care solicită ajutor, în special din cauza volumului mare de cereri și a faptului că, uneori, nu este clar dacă o solicitare vizează o singură persoană sau un grup.

MAE le recomandă românilor aflați în regiune să ia legătura în primul rând cu agențiile de turism și companiile aeriene, care au obligații directe față de clienți în cazul anulării sau reprogramării zborurilor.

De asemenea, cetățenii români sunt sfătuiți să se informeze din surse oficiale și să mențină contactul cu autoritățile locale, inclusiv în Emiratele Arabe Unite, unde autoritățile au anunțat că pot acoperi temporar cheltuielile de cazare și masă pentru pasagerii blocați.

Un alt pas esențial este înregistrarea la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, pentru ca autoritățile să poată centraliza datele și să organizeze eventuale operațiuni de evacuare sau repatriere atunci când condițiile de transport vor permite acest lucru.

În încheiere, Andrei Țărnea  a dat asigurări că Ministerul Afacerilor Externe monitorizează permanent situația și colaborează cu partenerii internaționali pentru a facilita întoarcerea în siguranță a cetățenilor români afectați de criza din Orientul Mijlociu.

