România, membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv UNESCO, după 14 ani de absență

România a fost aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025-2029, revenind astfel în acest for după o absență de 14 ani. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației.

„România a fost aleasă (cu un număr total de 135 de voturi) membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025 - 2029. Alegerile au avut loc vineri, 7 noiembrie, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinţei Generale UNESCO, desfăşurată la Samarkand (Uzbekistan). Ministrul Educaţiei şi Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David, a anunţat intenţia României de a candida pentru această poziţie şi a solicitat în acest sens sprijinul ţărilor membre în reuniunea din 1 noiembrie a Conferinţei Generale UNESCO”, informează Ministerul Educaţiei.

Prin rolul de membru, România va contribui la promovarea educației, științei, culturii și comunicării, pilonii misiunii UNESCO.

„Această alegere reprezintă recunoașterea angajamentului constant al României față de valorile și obiectivele UNESCO în domeniile educației, științei, culturii și comunicării, precum și a respectului de care se bucură țara noastră în această arenă globală. Prin această reușită, România își consolidează rolul în promovarea societății bazate pe cunoaștere, a dialogului internațional și a cooperării culturale și științifice”, subliniază ministerul.

Mandatul în Consiliul Executiv va permite României să contribuie direct la implementarea Programului de activități pentru perioada 2026-2029 și la adoptarea deciziilor strategice privind agenda globală a educației, științei, culturii și comunicării. România își propune să valorifice bune practici și experiențe relevante, să sprijine consolidarea societății bazate pe cunoaștere, reducerea decalajelor de incluziune digitală, promovarea culturii ca bun public, precum și apărarea libertății de exprimare și siguranței jurnaliștilor.