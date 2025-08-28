search
Joi, 28 August 2025
NATO și Ucraina își unesc forțele pentru a combate cele mai amenințătoare arme ale Rusiei

Război în Ucraina
Publicat:

NATO și Ucraina fac echipă într-o cursă pentru a introduce sisteme de apărare ieftine, dezvoltate rapid, pentru a combate unele dintre cele mai provocatoare arme ale Rusiei: bombe cu planare și drone cu fibră optică.

Mai multe dintre aceste proiecte sunt deja în diferite faze de testare, au declarat oficiali militari direct implicați, pentru Business Insider.

Este o luptă contracronometru. Războiul din Ucraina evoluează cu rapiditate, ambele tabere dezvoltând noi arme și tactici. Prin urmare, contramăsurile trebuie să țină pasul.

"Ritmul evoluțiilor pe câmpul de luptă este foarte ridicat", a declarat generalul de brigadă polonez Wojciech Ozga, comandantul Centrului de Instruire și Educație pentru Analiză Comuna NATO-Ucraina (JATEC). „Așa că trebuie să te adaptezi foarte repede.”

JATEC a fost lansat în februarie pentru a extrage lecții în timp real din războiul din Ucraina și a informa planificarea apărării NATO. Cu sediul în Bydgoszcz, Polonia, are misiunea să identifice soluții ieftine la cele mai mari amenințări puse de Rusia pe câmpul de luptă.

Inițiativele sunt gândite să fie un răspuns rapid: de la concept la testare și desfășurare în Ucraina, extinzând în același timp arsenalul defensiv al NATO pentru potențiale conflicte de mare intensitate.

Relația este reciproc avantajoasă: NATO nu are experiența Ucrainei pe câmpul de luptă, în timp ce Kievul nu are aceeași capacitate de analiză.

„Așa că ne sprijinim reciproc”, spune Ozga.

Bombele cu planare

Ministerul ucrainean al Apărării a solicitat până acum sprijin pentru a găsi soluții la două dintre cele mai mari amenințări rusești. Prima sarcină a fost ca JATEC să găsească soluții împotriva bombelor cu planare, arme cu efect devastator ce sunt lansate din locuri aflate dincolo de raza de acțiune a apărării aeriene.

Avioanele rusești au atacat constant Ucraina cu aceste bombe cu planare, proiectile modificate pentru a funcționa ca muniție de precizie. Sunt dificil de interceptat, deoarece au semnături radar slabe , au timp de zbor scurt și zboară pe traiectorii non-balistice.

Rusia a folosit bombe de diferite dimensiuni, chiar și de aproape trei tone, pentru a viza orașele și pozițiile militare ucrainene. Până acum, cea mai bună șansă a Kievului de a le contracara a fost să atace avioanele înainte de a apuca să le lanseze sau să distrugă muniția din depozite.

Proiecte comune

În martie, Comandamentul Aliat NATO pentru Transformare și JATEC au găzduit o „Provocare a inovației”, în cadrul căreia companiile din industria de apărare ucraineană și occidentală au prezentat ideile. În total, au fost 40 de propuneri.

Trei proiecte au fost câștigătoare: un radar care prezice traiectoria bombei, o dronă interceptoare autonomă cu focos exploziv și un zid de drone.

Colonelul ucrainean Valerii Vyshnivskyi, reprezentantul principal al Kievului la JATEC și directorul de implementare a programului, a declarat că soluțiile pot fi utilizate individual sau împreună și au fost deja testate în luptă în Ucraina împotriva bombelor cu planare și a dronelor de atac kamikaze de tip Shahed.

Vyshnivskyi a spus că apărarea a avut destul de mult succes împotriva dronelor Shahed, însă sunt necesare îmbunătățiri pentru bombele cu planare, mai dificil de combătut. Următorul pas este ca noile soluții să treacă în faza finală de testare.

Pierre Delom, coordonator de proiect la Comandamentul Aliat pentru Transformare, a declarat că NATO încearcă acum să estimeze costurile acestor sisteme de apărare, pentru a crește producția și a le desfășura în Ucraina până la sfârșitul anului.

„Am putea fi în război mâine. Sper că nu va fi cazul, dar nu e exclus”, a spus Delom. Într-un asemenea scenariu, alianța NATO s-ar putea trezi lucrând la apărări mult mai scumpe decât amenințările de contracarat, punând alianța de partea greșită a curbei costurilor.

„Așadar, avem nevoie de o producție în masă a unor soluții cu costuri reduse”, a spus el. „Aceasta este cheia.”

Dronele care nu pot fi bruiate

A doua cerere de sprijin din partea Ministerului Ucrainean al Apărării vizează dronele cu fibră optică.

Dronele cu fibră optică au devenit o amenințare redutabilă pe câmpul de luptă în ultimul an. Acestea sunt drone obișnuite FPV - quadcoptere mici, ieftine și disponibile în comerț - cu excepția faptului că, în loc de o conexiune radio între dronă și operator, sunt echipate cu cabluri lungi și subțiri.

Cablurile de fibră optică permit o conexiune fiabilă constantă între dronă și pilotul său, făcându-le practic imune la tacticile de război electronic. Ele sunt deosebit de periculoase, întrucât în esență sunt arme de precizie înalt manevrabile.

În acest moment, nu există o apărare fiabilă împotriva dronelor cu fibră optică. O opțiune defensivă pentru soldați sunt să le împuște. Este o loterie, dar sunt o șansă de a le scoate din luptă. Aceste drone costă doar câteva sute de dolari, dar au capacitatea de a transporta o încărcătură explozivă suficient de mare pentru a deteriora sau distruge un tanc de câteva milioane de dolari.

În iunie, Allied Command Transformation și JATEC au găzduit o nouă competiție de proiecte potențial inovatoare. De data aceasta, companiile de apărare ucrainene și occidentale au prezentat 162 de soluții. Din nou au fost aleși trei proiecte câștigătoare.

Criteriile: capacitatea de a funcționa zi și noapte, pe orice vreme, respectov să aibă o rază de detectare de 500 de metri și să aibă un design rentabil, potrivit standardelor NATO. Potrivit lui Delom, soluțiile câștigătoare ale Innovation Challenge au constat într-un radar și două turele autonome.

Potrivit lui Vyshnivskyi, următorul pas sunt testele pe teren pe teritoriul NATO.

Momentan, JATEC lucrează doar la soluții contra dronelor cu fibră optică și bombelor cu planare. Vyshnivskyi a identificat o a treia amenințare majoră pe câmpul de luptă, mai recentă: micile grupuri de asalt ale infanteriei. Aceste unități rusești sunt extrem de mobile, letale, și nu poartă o semnătură la fel de vizibilă precum formațiunile blindate, având o mare flexibilitate de a se infiltra în pozițiile ucrainene.

Ministerul Ucrainean al Apărării nu a solicitat încă sprijinul JATEC pentru a face față acestui pericol. Nu este însă exclus să fie următoarea provocare pentru proiecte inovatoare. Între timp, pe măsură ce NATO continuă să extragă lecții din conflict, unul dintre cele mai mari obstacole este reacția rapidă, astfel încât soluțiile să nu-și piardă orice relevanță.

„Trebuie să ne adaptăm în cel mai rapid mod folosind experiența pe care partenerii noștri din Ucraina o au în acest moment”, a spus Ozga, comandantul polonez.

Europa

