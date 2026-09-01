O nouă tehnologie bazată pe AI detectează boli de inimă în mai puțin de două secunde. Medicii sunt uluiți: „inteligență artificială supraumană”

O nouă tehnologie bazată pe inteligență artificială poate identifica semne ale unor afecțiuni cardiace grave în mai puțin de două secunde, folosind doar rezultatele unei electrocardiograme (ECG), unul dintre cele mai utilizate teste medicale din lume.

Utilizarea inteligenței artificiale ar putea contribui la salvarea unui număr mare de vieți Foto: Shutterstock

Descoperirea a fost prezentată la Congresul anual al Societății Europene de Cardiologie, desfășurat la München, și este considerată un pas important pentru diagnosticarea rapidă a insuficienței cardiace și a bolilor valvulare, potrivit The Guardian.

Aceste afecțiuni necesită în mod normal investigații suplimentare, precum ecocardiografia, pentru care pacienții pot aștepta luni de zile.

Antrenată pe milioane de pacienți

Sistemul de inteligență artificială a fost dezvoltat de cercetători de la Imperial College London și a fost antrenat pe milioane de electrocardiograme. Algoritmul extrage informații pe care medicii nu le pot observa cu ușurință prin analiza clasică a electrocardiogramei.

Pe parcursul studiului, care a inclus aproximativ 67.000 de pacienți din Statele Unite, tehnologia a identificat până la 81% dintre cazurile de insuficiență cardiacă și până la 90% dintre persoanele care sufereau de boli valvulare cardiace.

Pacienții cu risc ar putea fi diagnosticați mai repede

Specialiștii spun că instrumentul nu poate înlocui investigațiile medicale complete și nu stabilește singur un diagnostic definitiv. Totuși, el poate identifica rapid persoanele cu risc ridicat și le poate prioritiza pentru investigații suplimentare.

Profesorul Fu Siong Ng, cardiolog la Imperial College London, a explicat că pacienții pot aștepta luni de zile pentru o ecografie cardiacă, iar noua tehnologie ar putea accelera procesul pentru cei care au cea mai mare nevoie.

În plus, sistemul ar putea depista afecțiuni cardiace și la persoane care efectuează electrocardiograme din alte motive medicale, înainte ca simptomele să devină severe.

„Inteligență artificială supraumană”

Dr. Ahmed El-Medany, cercetător implicat în proiect, a descris tehnologia drept o „inteligență artificială supraumană” și a declarat că următorul obiectiv este dezvoltarea unor dispozitive portabile care să permită folosirea rapidă a sistemului în cabinete medicale și spitale.

Potrivit experților, diagnosticul precoce rămâne esențial pentru tratarea bolilor cardiovasculare, iar utilizarea inteligenței artificiale ar putea contribui la salvarea unui număr mare de vieți prin identificarea timpurie a pacienților cu risc crescut.