 China câștigă teren în cursa AI. Performanța uriașă înregistrată de modelele Alibaba: peste 3 miliarde de descărcări | adevarul.ro
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China câștigă teren în cursa AI. Performanța uriașă înregistrată de modelele Alibaba: peste 3 miliarde de descărcări

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Modelele de inteligență artificială cu acces deschis dezvoltate de grupul chinez Alibaba au fost descărcate de peste trei miliarde de ori în primele șase luni ale anului 2026, potrivit Bloomberg. Cifra plasează compania pe primul loc la nivel mondial, înaintea principalilor competitori americani și chinezi.

Cea mai mare parte a modelelor AI dezvoltate de Alibaba face parte din familia Qwen
Cea mai mare parte a modelelor AI dezvoltate de Alibaba face parte din familia Qwen/FOTO:X

Datele publicate pe 14 august de platforma Hugging Face arată amploarea avantajului Alibaba. Modelele Google au înregistrat în 2026 aproximativ 418 milioane de descărcări, cele ale OpenAI 329 de milioane, iar Meta — 227 de milioane.

Astfel, modelele Alibaba au acumulat mai multe descărcări decât modelele celor trei mari companii americane luate împreună.

Qwen, motorul ecosistemului Alibaba

Cea mai mare parte a modelelor AI dezvoltate de Alibaba face parte din familia Qwen. Aceasta include în prezent peste 460 de modele cu acces deschis.

Potrivit unor date furnizate de companie și citate de Bloomberg, ecosistemul construit în jurul Qwen a generat deja peste 300.000 de modele derivate.

Modelele cu acces deschis pot fi descărcate de dezvoltatori, adaptate pentru nevoi specifice și folosite ca bază pentru dezvoltarea unor noi produse și aplicații de inteligență artificială.

Numărul de descărcări este considerat un indicator al tehnologiilor pe care dezvoltatorii aleg efectiv să le utilizeze, nu doar al popularității unei companii în rândul publicului.

China câștigă teren în cursa AI

Companiile chineze au investit masiv în dezvoltarea și distribuirea unor modele AI cu acces deschis. Strategia le permite dezvoltatorilor să adapteze modelele și să construiască propriile aplicații pornind de la acestea.

În același timp, modelele chineze au început să fie utilizate tot mai mult și în Rusia.

Cotidianul rus Kommersant a relatat că utilizatorii principalelor platforme cloud rusești pentru companii folosesc în mod activ modele lingvistice de mari dimensiuni dezvoltate în China.

Potrivit publicației, acestea au ajuns în unele privințe aproape de nivelul modelelor americane, dar sunt mai ieftine. În Rusia, accesul la serviciile chineze este, de asemenea, mai simplu din punct de vedere al plăților.

Performanța modelelor Alibaba indică astfel o schimbare importantă în competiția globală pentru inteligența artificială: avantajul nu mai este determinat doar de capacitatea tehnologică, ci și de disponibilitatea modelelor și de numărul dezvoltatorilor care aleg să le construiască și să le adapteze.

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