 Anthropic obține o victorie în instanță împotriva administrației Trump. Judecător: Măsurile luate împotriva companiei au fost ilegale | adevarul.ro
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Anthropic obține o victorie în instanță împotriva administrației Trump. Judecător: Măsurile luate împotriva companiei au fost ilegale

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Administrația Trump a încălcat Constituția Statelor Unite atunci când a decis să includă compania de inteligență artificială Anthropic pe o listă neagră, pe motiv că aceasta ar reprezenta un risc pentru securitatea națională. Aceasta este concluzia unui judecător federal american, în urma unui proces deschis chiar de compania de tehnologie. 

Anthropic obține o victorie în instanță împotriva administrației Trump.
Anthropic obține o victorie în instanță împotriva administrației Trump. Foto: Shutterstock

Anthropic a dat în judecată administrația în luna martie, acuzând autoritățile că au recurs la represalii după ce compania a refuzat să permită anumite utilizări ale tehnologiei sale de inteligență artificială, potrivit News.ro. 

Decizia administrației a avut consecințe importante pentru companie: Anthropic a fost împiedicată să lucreze cu guvernul federal și cu societățile care dețin contracte cu statul american.

Conflictul dintre companie și administrația americană a izbucnit după ce Anthropic a impus limite privind utilizarea sistemelor sale AI.

Compania s-a opus folosirii tehnologiilor sale pentru dezvoltarea de arme autonome și pentru supravegherea în masă a populației. În urma acestui refuz, administrația Trump a decis includerea Anthropic pe lista entităților cu care guvernul și contractorii săi nu pot colabora.

Judecătoarea districtuală Rita F. Lin a considerat că măsura reprezintă o „răzbunare ilegală, care încalcă Primul Amendament”.

„Deşi Departamentul Apărării este, fără îndoială, liber să aleagă furnizorul de Inteligenţă Artificială pe care îl doreşte, dovezile arată că măsurile luate împotriva Anthropic au fost ilegale şi nefondate”, a scris judecătorul în motivarea deciziei.

Instanța a respins, de asemenea, ideea că invocarea securității naționale ar putea justifica sancționarea companiei pentru poziția adoptată în privința utilizării tehnologiei.

„Invocarea goală a securităţii naţionale nu este un cec în alb pentru a pedepsi şi a răspunde împotriva criticilor guvernului”, se mai arată în decizia judecătorească.

Disputa își are originea în decizia secretarului Apărării, Pete Hegseth, de a renegocia contractele încheiate de Pentagon cu furnizorii de inteligență artificială.

Noile condiții prevedeau introducerea unei clauze care permitea „folosirea în orice scop legal” a instrumentelor AI licențiate de companii.

Cele mai multe firme au acceptat termenii propuși de administrație. Anthropic a fost însă una dintre excepții și a insistat să păstreze restricțiile privind utilizarea tehnologiei sale pentru arme autonome și supraveghere în masă.

Procesul a devenit astfel un caz important în disputa mai largă privind limitele utilizării inteligenței artificiale de către instituțiile statului și dreptul companiilor de tehnologie de a impune condiții privind folosirea produselor lor.

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