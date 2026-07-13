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România, atacată cibernetic de serviciile secrete rusești. Nicușor Dan: „Astfel de atacuri sunt inacceptabile”

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Consiliul European (EUCO) a dezvăluit luni, 13 iulie, că mai multe state membre ale UE, printre care și România, au fost vizate de atacuri cibernetice desfășurate de grupări controlate de Centrul 16 al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Președintele Nicușor Dan a afirmat că „România condamnă ferm activitățile cibernetice ostile” desfășurate de grupări controlate” de serviciile ruse.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

„Uniunea Europeană și statele sale membre denunță activitățile cibernetice rău intenționate ale Rusiei și utilizarea de către aceasta a unui ecosistem cibernetic care cuprinde actori statali și nestatali, de la servicii de informații până la grupări de criminalitate cibernetică, hacktiviști și companii private”, transmite Consiliul European într-un comunicat.

EUCO adaugă că, „de ani de zile, FSB desfășoară o gamă largă de activități cibernetice rău intenționate, de o gravitate tot mai mare, care afectează UE, statele sale membre, precum și partenerii internaționali, în special Ucraina

„Aceste activități au inclus infiltrarea rețelelor guvernamentale și sabotarea infrastructurii critice. Printre țările vizate se numără Franța, Germania, Polonia, Cipru, Țările de Jos, Austria, Slovacia, România și Finlanda.

În Franța, Centrul 16 a desfășurat activități de spionaj cibernetic împotriva unor entități guvernamentale strategice încă din 2010 și împotriva industriei de apărare în 2025. În Germania, acesta a vizat entități guvernamentale. Recent, în Polonia, Centrul 16 a desfășurat operațiuni de sabotaj perturbator împotriva infrastructurii critice, inclusiv a centralelor de producere combinată a energiei electrice și termice”, adaugă instituția.

Infractori cibernetici, hacktiviști și companii private legate de Rusia au desfășurat sau facilitat atacuri asupra serviciilor publice și infrastructurii critice, provocând perturbări și pierderi financiare.

„Ca răspuns la aceste activități rău intenționate, UE impune, de asemenea, măsuri restrictive împotriva a nouă persoane și a patru entități. Aceste sancțiuni ale UE îi vizează inclusiv pe ofițeri ai serviciului de informații militare GRU, precum și pe infractori cibernetici, hacktiviști autoproclamați și companii private care contribuie la eforturile Rusiei de destabilizare a UE, a statelor sale membre și a partenerilor internaționali”, precizează Consiliul.

UE spune că va intensifica cooperarea cu Regatul Unit, NATO și alți parteneri pentru securitatea cibernetică și că va continua să sancționeze și să tragă la răspundere actorii responsabili de atacuri cibernetice.

Reacția președintelui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a transmis că „România condamnă ferm activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse, care au vizat state membre ale Uniunii Europene, aliați NATO și partenerii acestora, inclusiv țara noastrǎ.”

Atac cibernetic în Germania. Președinta Bundestagului, vizată de hackeri ruși prin aplicația Signal

„Alături de Uniunea Europeană și NATO, transmitem un mesaj clar: astfel de atacuri, care vizează instituții publice, infrastructură critică și informații sensibile, sunt inacceptabile.

Ele fac parte dintr-o campanie hibridă mai amplă, menită să submineze stabilitatea democrațiilor noastre, să alimenteze diviziunile în societate și între aliați și să testeze coeziunea Uniunii Europene și a NATO”, a spus acesta într-o postare pe Facebook.

Șeful statului a adăugat că România va continua să acționeze, împreună cu aliații și partenerii săi, pentru consolidarea securității cibernetice.

MAE: „Obiectivele acestei campanii includ subminarea stabilității țărilor vizate”

La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis că România a fost vizată de activități cibernetice ostile ale grupării APT TURLA, controlată de Centrul 16 al FSB, și condamnă acțiunile Rusiei, care ar utiliza atât servicii de informații, cât și hacktiviști, grupări infracționale și companii private pentru furtul de date sensibile și perturbarea infrastructurii critice și a serviciilor publice.

„Acțiunile cibernetice ostile ale unor instituții ale Federației Ruse și coluziunea statului rus cu grupări infracționale demonstrează ignorarea în continuare, de către Federația Rusă, a normelor și principiilor internaționale privind comportamentul statal responsabil în spațiul cibernetic, așa cum a fost definit la nivelul ONU.”

MAE afirmă că atacurile cibernetice fac parte din campania hibridă a Rusiei împotriva UE și NATO, menită să destabilizeze statele vizate, să creeze diviziuni, să testeze unitatea celor două organizații și să descurajeze sprijinul pentru Ucraina.

România salută noile sancțiuni impuse de UE și Regatul Unit și cere Moscovei să înceteze acțiunile destabilizatoare.

„România rămâne solidară cu celelalte state membre UE și țări Aliate afectate de aceste activități cibernetice ostile și va continua să contribuie la eforturile întreprinse la nivel Aliat, european și internațional pentru a preveni, descuraja și contracara astfel de acțiuni destabilizatoare.”

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