„Nu avem niciun ministru interesat în ultimii zece ani”. Verdict dur al lui Alin Burcea despre turismul românesc

Alin Burcea, președintele agenției Paralela 45, a declarat luni, 13 iulie, la „Interviurile Adevărul”, că niciun ministru din ultimii zece ani nu a fost cu adevărat interesat de turism.

Despre Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța, acesta adaugă că este modernizat și poate susține curse interne, însă prețurile ridicate ale biletelor îi descurajează pe pasageri.

„Au încercat diverse companii. Este una care s-a listat la bursă și face aceste curse, dar sunt scumpe. Nimeni nu dă 200 de euro de la Cluj la Constanța pentru avion, dar, dacă faci calculul la combustibil, tot acolo ajungi”, afirmă acesta.

Președintele agenției Paralela 45 spune că turismul este printre primele sectoare afectate de războaie și tensiuni geopolitice, deoarece turiștii tind să evite o țară chiar dacă luptele sunt concentrate doar într-o anumită zonă.

„În Israel, în ultimii ani, nu s-a întâmplat nimic, doar în Gaza. Au fost turiști, să zic 20%, care s-au bucurat de faptul că Israelul era gol, că puteau intra la obiective. Dar, când știi că în Gaza sunt probleme, zici: «Nu mă duc»”

Întregul interviu cu președintele agenției de turism Paralela 45 poate fi urmărit mai jos: