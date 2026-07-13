Turistă numită „cerșetoare” după ce a cerut acces la toaletă pe o plajă din Italia. Primarul a promis o „revoluție” pe litoral

Primarul orașului italian Bacoli a anunțat că 80% din litoral va deveni plajă liberă, după ce o turistă a fost jignită de administratorul unui stabiliment balnear.

Primarul orașului italian Bacoli a anunțat că 80% din litoralul localității va deveni plajă liberă. Anunțul a venit după ce o turistă a fost jignită de administratorul unui stabiliment balnear. Femeia ceruse doar acces la toaletă. Josi Della Ragione, edilul orașului din zona Napoli, a promis o „revoluție” pe litoral.

Femeia se afla pe o plajă liberă din Bacoli. Ea a mers la barul unui stabiliment balnear din apropiere, unde a consumat o băutură. Când a cerut să meargă la toaletă, administratorul a jignit-o, numind-o „cerșetoare”, scrie Mediafax.



Bărbatul ar fi adăugat că primarul vrea să extindă plajele libere pentru că îi place această categorie de oameni. Femeia l-a contactat direct pe Della Ragione prin rețelele sociale, pentru a-i povesti incidentul.

Reacția primarului: „80% din litoral va fi liber”

Josi Della Ragione s-a declarat revoltat de lipsa de educație și de abuzul de putere din spatele incidentului. Primarul a explicat că actualii administratori de plaje sunt foști ocupanți abuzivi ai litoralului. Aceștia ar fi primit concesiunile tocmai datorită statutului lor.

Della Ragione a anunțat că 80% din litoralul orașului va deveni plajă liberă sau plajă liberă amenajată. Noile concesiuni pentru chioșcuri și stabilimente vor fi acordate exclusiv prin licitații publice, a precizat primarul.

Acuzații dure la adresa administratorilor de plaje

Primarul a acuzat concesionarii că au plătit angajați sub salariul minim sau i-au angajat la negru. El a mai spus că unii administratori le interziceau părinților să aducă mâncare pentru copii pe plajă. Della Ragione a criticat și prețurile mari percepute pentru șezlonguri și scaune pliante de-a lungul anilor. Primarul a menționat și parcările ilegale de pe litoral, care ar fi funcționat fără taxe către stat.

Disputa din Bacoli se adaugă unui val mai larg de nemulțumiri legate de cluburile private de plajă din Italia. Un incident similar, legat de pachetele cu mâncare aduse de acasă, a stârnit controverse în Puglia.

Concesiunile private acoperă între 20% și 70% din litoralul italian, în funcție de regiune. Costurile pentru șezlonguri și umbrele au crescut constant în ultimii ani, alimentând cererile pentru mai mult acces liber la mare.