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Video Haos la un exercițiu militar. Un soldat rus scapă mitraliera de sub control, fiind la un pas de a-și ucide mai mulți camarazi

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Un exercițiu de instruire al armatei ruse s-a transformat într-un incident periculos după ce un militar a pierdut controlul unei mitraliere rotative de mare calibru, iar focul armei a ajuns să fie împrăștiat necontrolat în zona de antrenament.

Un soldat rus scapa mitraliera de sub control/FOTO:X
Un soldat rus scapa mitraliera de sub control/FOTO:X

Imaginile, devenite virale pe rețelele de socializare, surprind momentul în care arma începe să se rotească violent din cauza reculului puternic, obligând soldații aflați în apropiere să se adăpostească pentru a evita gloanțele trase în direcții imprevizibile.

Înregistrarea, a cărei autenticitate nu a putut fi verificată independent și despre care nu se cunosc cu exactitate locul și data filmării, este prezentată online drept un exercițiu al unui grup mobil de foc al armatei ruse, echipat cu o mitralieră rotativă YakB-12,7. Arma cu patru țevi a fost proiectată inițial pentru a fi montată pe elicopterele de atac Mil Mi-24 „Hind”, și nu pentru utilizarea de la sol.

Filmarea începe cu un militar aflat în spatele mitralierei, în timp ce un alt soldat stă la doar câțiva metri distanță. Primele secunde ale exercițiului par să decurgă normal, însă imediat după deschiderea focului reculul extrem de puternic pare să depășească rezistența sistemului de prindere.

În loc să rămână fixată pe țintă, mitraliera începe să se rotească necontrolat în jurul suportului. Militarul care încearcă să o stăpânească este tras odată cu arma și încearcă disperat să-i recapete controlul, în timp ce întregul ansamblu accelerează.

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Pe măsură ce mitraliera continuă să tragă, soldatul este învârtit în jurul suportului și, în cele din urmă, este aruncat violent peste o barieră aflată în apropiere. Chiar și după ce militarul este proiectat la pământ, arma pare să continue să se rotească din inerție, în timp ce descarcă în continuare rafale.

Soldații aflați în apropiere sunt surprinși ferindu-se și fugind din calea mitralierei care mătură zona prin mișcările sale circulare. În cele din urmă, un alt militar se apropie de arma aflată încă în mișcare și reușește să o oprească.

La scurt timp după aceea, acesta încearcă să atingă țeava armei, însă își retrage imediat mâna, realizând că metalul devenise încins în urma rafalelor prelungite.

Până în prezent, nu există informații oficiale privind eventuale victime sau răniți. De asemenea, autoritățile ruse nu au precizat unde și când a avut loc exercițiul și nici în ce împrejurări s-a produs incidentul.

Potrivit descrierii care însoțește videoclipul distribuit online, exercițiul a implicat utilizarea unei mitraliere YakB-12,7, o armă cu patru țevi concepută pentru elicoptere de luptă, adaptată pentru un post de tragere la sol.

Imaginile au generat numeroase comentarii pe internet, mulți utilizatori încercând să explice cauza pierderii controlului asupra armei. Unii au sugerat că suportul de montare ar fi fost proiectat sau instalat incorect, ceea ce ar fi permis reculului să imprime o mișcare de rotație tot mai rapidă.

Alți comentatori au speculat că echilibrul ansamblului a fost afectat de modul în care a fost montată cutia de muniție, în timp ce un alt detaliu a atras atenția internauților: unul dintre soldați a încercat să atingă țeava imediat după încetarea focului, deși aceasta era încinsă de la rafalele automate, gest considerat de mulți drept încă o dovadă a improvizației și lipsei de experiență surprinse în timpul exercițiului.

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