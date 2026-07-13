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Video Momentul în care un bizon ia în corne un turist și îl aruncă în aer. Cum a fost salvat de furia animalului de 900 de kg

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Un bizon furios, de 900 de kilograme, a fugărit un turist și l-a aruncat la o înălțime de 2,4 metri în aer, într-un camping din parcul național Yellowstone din Wyoming, întâmplare surprinsă de un fotograf profesionist, care a spus că animalul era „agitat, furios și ataca orice și totul”.

Turist luat în coarne și aruncat în aer de un bizon
Turist luat în coarne și aruncat în aer de un bizon FOTO: captură video

Turistul ar fi fost grav rănit de bizonul mascul în timp ce se plimba cu nepotul său prin campingul Bridge Bay, la sud de Fishing Bridge, scrie The Guardian.

Serviciul Parcurilor Naționale (NPS), care administrează Yellowstone, nu a dat publicității detalii despre atac.

Însă Mike MacLeod, un fotograf profesionist din apropiere de Bozeman, Montana, a oferit o relatare vie despre acest incident ziarului Cowboy State Daily din Wyoming. Și a furnizat publicației o înregistrare video a atacului, pe care a publicat-o pe YouTube .

MacLeod a declarat publicației că se afla într-un camping cu soția sa când aceasta a văzut bizonul apropiindu-se de zonă.

„Încercam doar să obțin niște imagini dramatice cu bizonul ăla care face o criză de nervi”, a spus MacLeod. „Mi-a schimbat ideea despre ce să mă aștept de la acești tipi în această perioadă a anului, pentru că nu aș fi prevăzut că se va întâmpla asta.”

Bizonul „a început să meargă prin camping. Se apropia de un grup de copii, care făceau poze cu telefoanele mobile de la o distanță considerabilă, iar apoi bizonul i-a atacat pe acești copii”.

MacLeod a spus că bizonul a continuat să alerge prin camping, în timp ce participanții la tabără țipau și urlau pentru a se avertiza reciproc. Bărbatul care urma să fie aruncat în aer a apărut apoi pe un drum.

Stătea în praf, așa cum fac bizonii, cu capul spre drum”, a spus MacLeod.

Videoclipul lui MacLeod îi arată pe bunicul și nepotul scoțând camerele telefoanelor mobile și îndreptând-o spre bizon – evident la zeci de metri distanță – înainte ca acesta să înceapă să se ridice.

 „Bunicul a zis ceva de genul: «Bine, e timpul să plecăm» și s-au mutat în spatele acestor copaci.”

Animalul a fost distras de o camionetă și a năvălit asupra acesteia, determinându-l pe șoferul vehiculului să plece în viteză.

„Tipul din camion a văzut asta și a continuat să meargă”, a spus MacLeod, care a adăugat că bizonul și-a îndreptat apoi atenția către locul unde bărbatul și nepotul său „se ascundeau printre copaci”.

Nepotul a reușit să fugă, în timp ce bizonul l-a urmărit pe bunicul său printre niște copaci și l-a luat în coarne, a declarat MacLeod pentru Cowboy State Daily.

„Biznonul l-a agățat cu cornul stâng de șold și l-a aruncat în aer”, a spus el pentru postul de televiziune. „A făcut o săritură perfectă și a aterizat pe o parte.”

Victima are răni grave

MacLeod a spus că a încercat să distragă atenția bizonului: „Chiar mi-era teamă că o să-l înjunghie pe tipul de la pământ, așa că am încetat să mai filmez și am alergat spre bizon, am țipat tare și am încercat să fiu cât mai mare și intimidant posibil.”

Alți trecători au făcut la fel, iar bizonul a fugit.

MacLeod a spus că nepotul bărbatului rănit i-a spus că bunicul „are niște răni destul de grave”.

Oficialii din Yellowstone avertizează pe site-ul parcului că animalele din parc „sunt sălbatice și periculoase, indiferent cât de docile ar părea” - iar cea mai bună modalitate de a le vedea este din interiorul unei mașini.

Oficialii recomandă vizitatorilor să stea la cel puțin 90 de metri distanță de urși, lupi și pume – și la cel puțin 25 de metri distanță de toate celelalte animale, inclusiv bizoni și elani.

„Dacă un animal se apropie de tine, dă-te înapoi pentru a menține o distanță sigură”, se arată pe site-ul parcului. „Este ilegal să stai intenționat în apropierea sau să te apropii de animale sălbatice, inclusiv de păsări, la orice distanță care deranjează sau deplasează animalul.”

Atacul a avut loc în timpul sezonului de împerechere al bizonilor, când masculii încearcă să-și etaleze priceperea fizică și rezistența într-o competiție pentru împerecherea cu o vacă bizonă.

„Se vede că era agitat, furios și ataca orice”, a spus MacLeod.

Cowboy State Daily a relatat că acesta a fost al doilea incident din Yellowstone cu bizoni pe oameni în 2026. Primul a avut loc pe 26 iunie, când un copil de 12 ani a fost rănit lângă vulcanul noroios, la nord de Fishing Bridge.

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