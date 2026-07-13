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Volkswagen ia în calcul concedierea a încă 50.000 de angajați. Producătorul auto traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii

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Volkswagen ar putea fi nevoită să concedieze încă aproximativ 50.000 de angajați la nivel global dacă nu reușește să reducă semnificativ costurile cu forța de muncă, a avertizat directorul general al companiei, Oliver Blume. Declarația vine într-un moment în care cel mai mare producător auto din Europa încearcă să facă față unei combinații de provocări: cererea slabă din Europa, concurența tot mai puternică din China, costurile ridicate generate de tranziția la automobilele electrice și noile taxe vamale impuse de Statele Unite.

Sigla Volkswagen pe sediul companiei
Volkswagen ar putea fi nevoită să facă şi mai multe concedieri. Foto Shutterstock

Într-un interviu, Blume a precizat că cifra de 50.000 de locuri de muncă reprezintă un scenariu teoretic, rezultat în urma analizelor interne privind competitivitatea companiei.

„Un calcul teoretic, presupunând că nu se schimbă costurile cu forţa de muncă, ar avea ca rezultat pierderea a 50.000 de locuri de muncă în întreaga lume”, a declarat șeful Volkswagen.

Acesta a subliniat că nu este vorba despre o decizie finală și că grupul analizează în prezent situația fiecărei mărci, subsidiare și regiuni pentru a stabili ce măsuri sunt necesare și pot fi aplicate.

Costurile Volkswagen sunt cu 20% mai mari decât ale rivalilor

Oliver Blume a explicat că grupul are în continuare costuri administrative și de infrastructură cu aproximativ 20% mai ridicate decât cele ale principalilor concurenți, ceea ce afectează competitivitatea companiei.

Directorul general anunțase anterior că pregătește un nou plan strategic pentru 2030, care va include măsuri mai dure de reducere a cheltuielilor și de eficientizare a activității.

Volkswagen este afectată de mai multe probleme care s-au suprapus în ultimii ani. Cererea de automobile a încetinit pe piața europeană, în timp ce în China, cea mai mare piață auto din lume, constructorul german pierde teren în fața producătorilor locali de automobile electrice. În același timp, investițiile masive în dezvoltarea vehiculelor electrice și a noilor platforme software pun presiune asupra profitabilității, iar taxele vamale introduse de Statele Unite au crescut costurile exporturilor.

Presa germană vorbește despre concedieri și mai ample

Estimarea de 50.000 de concedieri prezentată de Oliver Blume este însă mai redusă decât cifrele apărute în presa germană.

Revista Manager Magazin susține că Volkswagen ar putea elimina până la 100.000 de locuri de muncă la nivel mondial, dublu față de planurile inițiale ale companiei. Tabloidul Bild merge chiar mai departe și afirmă că restructurarea ar putea afecta aproximativ 120.000 de angajați.

Până în prezent, conducerea Volkswagen nu a confirmat oficial aceste informații.

Patru fabrici din Germania ar putea fi închise

Restructurarea ar putea viza nu doar personalul, ci și unitățile de producție.

Potrivit revistei Der Spiegel, grupul Volkswagen analizează posibilitatea închiderii a patru fabrici din Germania până în anul 2034, ca parte a planului de reducere a costurilor și de adaptare la noile condiții din piață.

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Informațiile nu au fost confirmate oficial, însă perspectiva unor astfel de măsuri a provocat deja nemulțumirea angajaților. Săptămâna trecută, sindicatele și consiliile salariaților au organizat proteste la mai multe uzine Volkswagen din Germania, criticând planurile de restructurare.

Compania promite că nu va renunța la investițiile în automobile electrice

În ciuda presiunilor financiare, conducerea Volkswagen insistă că strategia privind electrificarea nu va fi abandonată.

Directorul financiar al grupului, Arno Antlitz, a declarat că producătorul va continua investițiile atât în vehicule electrice, cât și în dezvoltarea celor mai noi soluții software pentru automobile, fără a renunța însă la perfecționarea modelelor echipate cu motoare cu combustie internă.

„Vom continua să investim în vehicule electrice şi în cele mai noi soluţii software pentru clienţi, în timp ce menţinem vehiculele cu motoare pe combustie competitive din punct de vedere tehnologic şi consolidăm prezenţa Volkswagen pe pieţele majore globale”, a declarat Arno Antlitz.

China rămâne cea mai mare problemă pentru Volkswagen

Dificultățile companiei sunt vizibile și în rezultatele comerciale. În al doilea trimestru al anului, vânzările grupului Volkswagen au scăzut, în principal din cauza diminuării livrărilor din China.

Pe cea mai mare piață auto din lume, constructorii locali, în special cei specializați în automobile electrice, câștigă rapid cote de piață, oferind modele mai accesibile și adaptate preferințelor consumatorilor chinezi. În același timp, încetinirea economiei și criza din sectorul imobiliar reduc apetitul populației pentru achiziții importante, inclusiv automobile.

Una dintre cele mai ample restructurări din istoria grupului

Pentru a-și recâștiga competitivitatea, Volkswagen derulează un amplu proces de reorganizare. Grupul, care deține mărci precum Porsche, Audi, Škoda, Seat, Cupra, Bentley și Lamborghini, intenționează să își reducă gama de modele cu până la 50%, concentrând investițiile pe cele mai profitabile segmente.

Dacă scenariile prezentate de presa germană se vor confirma, restructurarea Volkswagen ar deveni una dintre cele mai ample din istoria companiei și unul dintre cele mai importante procese de reorganizare din industria auto europeană din ultimele decenii.

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