Anchetă după ce şase copii au fost diagnosticaţi cu o formă rară de cancer într-o comunitate exclusivistă din SUA. Ce suspectează localnicii

Autoritățile au început verificările într-o comunitate exclusivistă din California, după ce șase copii au fost diagnosticați cu o formă rară de cancer. Localnicii susțin că ar putea exista o legătură între cazurile apărute, însă ipoteza lor nu a fost confirmată până acum de specialiști sau de autorități.

Locuitorii din Ladera Ranch, o comunitate exclusivistă aflată în comitatul Orange din California, cer autorităților să analizeze mai atent o serie de cazuri de cancer apărute în rândul copiilor, după ce cel puțin șase copii din această zonă au fost diagnosticați cu sarcom Ewing, o formă rară de cancer care afectează oasele și țesuturile moi și care apare anual la câteva sute de copii în Statele Unite.

Numărul cazurilor i-a determinat pe mulți părinți să caute explicații. Aceștia susțin că situația pare neobișnuită pentru o comunitate de dimensiunea Ladera Ranch și au început să verifice dacă există factori de mediu care ar putea contribui la apariția bolii. Una dintre ipotezele analizate de locuitori vizează folosirea frecventă a pesticidelor și erbicidelor pentru întreținerea spațiilor verzi.

Controversele au luat amploare după moartea lui Brody Matteson, un adolescent de 17 ani diagnosticat cu sarcom Ewing. După ce și-a pierdut fiul în luna martie, mama acestuia, Megan Matteson, a publicat un mesaj într-un grup local de Facebook și le-a cerut locuitorilor să spună dacă și alte familii s-au confruntat cu cazuri de cancer.

Răspunsurile primite au surprins comunitatea. Jackie French, avocat și locuitoare din Ladera Ranch, spune că mesajul a primit 62 de răspunsuri, deși grupul de Facebook reunește doar câteva mii de membri.

„În acest grup de Facebook – și noi avem doar aproximativ 25.000 de oameni în oraș și doar câteva mii în acel grup – ea a primit 62 de răspunsuri”, a declarat Jackie French pentru The New York Post. „Unii oameni spuneau că există trei persoane cu cancer la creier chiar pe strada lor.”

Locuitorii au relatat și numeroase cazuri de animale de companie diagnosticate cu cancer, însă aceste informații nu au fost verificate independent și nu demonstrează existența unui focar de cancer. Totuși, pentru multe familii, aceste semnale au fost suficiente pentru a cere o analiză oficială mai atentă.

Suspiciunile locuitorilor

În ultimele luni, avocatul Jackie French a început să studieze documente publice privind folosirea pesticidelor și modul în care sunt întreținute spațiile verzi din comunitate. Ea susține că datele arată o utilizare intensă a substanțelor chimice: potrivit documentelor consultate de aceasta, în luna iunie ar fi fost aplicate 17 tipuri diferite de pesticide și erbicide, în unele zile aproape consecutiv.

Mobilizare pe Facebook pentru un copil de doi ani care suferă de o formă rară de cancer. Are nevoie de 200.000 de euro pentru a face operaţia

„Când am analizat datele, Ladera Ranch folosește o cantitate incredibilă de pesticide comparativ cu orice alt oraș”, a spus French. „Este vorba despre volumul folosit și despre faptul că sunt aplicate substanțe diferite, una peste alta, zi după zi.”

Locuitorii contestă și folosirea unor substanțe pentru combaterea rozătoarelor. French afirmă că în comunitate sunt răspândite periodic granule otrăvitoare pentru veverițe, iar unii proprietari de animale se tem că acestea ar putea fi ingerate de câini sau că animalele ar putea aduce în case urme de substanțe chimice după plimbări.

În lipsa unor răspunsuri clare, mai mulţi localnici din Ladera Ranch au ales să se mute, printre aceştia numărându-se şi Karan Bell, care spune că a încercat ani la rând să convingă autoritățile locale să analizeze problema. Ea susține că a observat echipe care aplicau substanțe chimice în apropierea școlilor și că a devenit îngrijorată după ce a văzut muncitori purtând echipamente de protecție în timp ce pulverizau produse în zone unde se aflau copii.

Karan Bell spune că a cerut informații despre siguranța acestor substanțe, însă nu a primit răspunsurile pe care le aștepta. După ce a observat mai multe cazuri de îmbolnăvire în comunitate, inclusiv în rândul animalelor de companie, femeia a decis să plece în 2019, de teamă pentru sănătatea familiei sale.

Ce spun autorităţile

Între timp, Registrul pentru Cancer din California a început o analiză a cazurilor raportate, însă autoritățile au avertizat că verificările pot dura câteva luni. Agenția pentru Sănătate din Orange County ar fi reluat, de asemenea, evaluarea situației după noi solicitări venite din partea locuitorilor.

Organizația Ladera Ranch Maintenance Corporation (LARMAC), care gestionează întreținerea spațiilor verzi din comunitate, spune că nu există dovezi care să arate că pesticidele folosite în zonă au provocat cazurile de cancer.

„Gândurile noastre sunt alături de fiecare copil, părinte și persoană dragă care navighează prin aceste circumstanțe extrem de dificile”, a transmis organizația.

LARMAC susține că aplică un program de gestionare integrată a dăunătorilor, care urmărește reducerea utilizării pesticidelor sintetice și folosirea unor metode alternative atunci când este posibil. Organizația a anunțat și formarea unui comitet consultativ care va analiza practicile actuale și va propune eventuale schimbări.

Specialiștii spun că îngrijorările locuitorilor trebuie luate în serios, chiar dacă până acum nu există o legătură demonstrată între pesticidele folosite în comunitate și cazurile de cancer.

Bruce Blumberg, specialist în sănătate de mediu la Universitatea California din Irvine, consideră că autoritățile ar trebui să reducă utilizarea pesticidelor în zonele rezidențiale.

„Dacă aș fi părinte și aș locui în acea zonă, aș susține eliminarea utilizării pesticidelor”, a declarat el. „Din punctul meu de vedere, nu este rezonabil să punem în pericol sănătatea oamenilor pentru eliminarea buruienilor și a vegetației nedorite.”

Locuitorii din Ladera Ranch așteaptă acum rezultatele analizelor oficiale, care ar putea clarifica dacă numărul cazurilor de cancer reprezintă doar o coincidență sau dacă există factori de mediu care necesită investigații suplimentare.