search
Luni, 13 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Anchetă după ce şase copii au fost diagnosticaţi cu o formă rară de cancer într-o comunitate exclusivistă din SUA. Ce suspectează localnicii

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Autoritățile au început verificările într-o comunitate exclusivistă din California, după ce șase copii au fost diagnosticați cu o formă rară de cancer. Localnicii susțin că ar putea exista o legătură între cazurile apărute, însă ipoteza lor nu a fost confirmată până acum de specialiști sau de autorități.

Panoramă Ladera Ranch. FOTO:
Panoramă Ladera Ranch. FOTO:

Locuitorii din Ladera Ranch, o comunitate exclusivistă aflată în comitatul Orange din California, cer autorităților să analizeze mai atent o serie de cazuri de cancer apărute în rândul copiilor, după ce cel puțin șase copii din această zonă au fost diagnosticați cu sarcom Ewing, o formă rară de cancer care afectează oasele și țesuturile moi și care apare anual la câteva sute de copii în Statele Unite.

Numărul cazurilor i-a determinat pe mulți părinți să caute explicații. Aceștia susțin că situația pare neobișnuită pentru o comunitate de dimensiunea Ladera Ranch și au început să verifice dacă există factori de mediu care ar putea contribui la apariția bolii. Una dintre ipotezele analizate de locuitori vizează folosirea frecventă a pesticidelor și erbicidelor pentru întreținerea spațiilor verzi.

Controversele au luat amploare după moartea lui Brody Matteson, un adolescent de 17 ani diagnosticat cu sarcom Ewing. După ce și-a pierdut fiul în luna martie, mama acestuia, Megan Matteson, a publicat un mesaj într-un grup local de Facebook și le-a cerut locuitorilor să spună dacă și alte familii s-au confruntat cu cazuri de cancer.

Megan Matteson şi-a pierdut fiul de 17 ani, din cauza cancerului. FOTO: screenshot Carlos Moreno
Megan Matteson şi-a pierdut fiul de 17 ani, din cauza cancerului. FOTO: screenshot Carlos Moreno

Răspunsurile primite au surprins comunitatea. Jackie French, avocat și locuitoare din Ladera Ranch, spune că mesajul a primit 62 de răspunsuri, deși grupul de Facebook reunește doar câteva mii de membri.

„În acest grup de Facebook – și noi avem doar aproximativ 25.000 de oameni în oraș și doar câteva mii în acel grup – ea a primit 62 de răspunsuri”, a declarat Jackie French pentru The New York  Post. „Unii oameni spuneau că există trei persoane cu cancer la creier chiar pe strada lor.”

Locuitorii au relatat și numeroase cazuri de animale de companie diagnosticate cu cancer, însă aceste informații nu au fost verificate independent și nu demonstrează existența unui focar de cancer. Totuși, pentru multe familii, aceste semnale au fost suficiente pentru a cere o analiză oficială mai atentă.

Suspiciunile locuitorilor

În ultimele luni, avocatul Jackie French a început să studieze documente publice privind folosirea pesticidelor și modul în care sunt întreținute spațiile verzi din comunitate. Ea susține că datele arată o utilizare intensă a substanțelor chimice: potrivit documentelor consultate de aceasta, în luna iunie ar fi fost aplicate 17 tipuri diferite de pesticide și erbicide, în unele zile aproape consecutiv.

Mobilizare pe Facebook pentru un copil de doi ani care suferă de o formă rară de cancer. Are nevoie de 200.000 de euro pentru a face operaţia

„Când am analizat datele, Ladera Ranch folosește o cantitate incredibilă de pesticide comparativ cu orice alt oraș”, a spus French. „Este vorba despre volumul folosit și despre faptul că sunt aplicate substanțe diferite, una peste alta, zi după zi.”

Locuitorii contestă și folosirea unor substanțe pentru combaterea rozătoarelor. French afirmă că în comunitate sunt răspândite periodic granule otrăvitoare pentru veverițe, iar unii proprietari de animale se tem că acestea ar putea fi ingerate de câini sau că animalele ar putea aduce în case urme de substanțe chimice după plimbări.

În lipsa unor răspunsuri clare, mai mulţi localnici din Ladera Ranch au ales să se mute, printre aceştia numărându-se şi Karan Bell, care spune că a încercat ani la rând să convingă autoritățile locale să analizeze problema. Ea susține că a observat echipe care aplicau substanțe chimice în apropierea școlilor și că a devenit îngrijorată după ce a văzut muncitori purtând echipamente de protecție în timp ce pulverizau produse în zone unde se aflau copii.

Karan Bell spune că a cerut informații despre siguranța acestor substanțe, însă nu a primit răspunsurile pe care le aștepta. După ce a observat mai multe cazuri de îmbolnăvire în comunitate, inclusiv în rândul animalelor de companie, femeia a decis să plece în 2019, de teamă pentru sănătatea familiei sale.

Ce spun autorităţile

Între timp, Registrul pentru Cancer din California a început o analiză a cazurilor raportate, însă autoritățile au avertizat că verificările pot dura câteva luni. Agenția pentru Sănătate din Orange County ar fi reluat, de asemenea, evaluarea situației după noi solicitări venite din partea locuitorilor.

Organizația Ladera Ranch Maintenance Corporation (LARMAC), care gestionează întreținerea spațiilor verzi din comunitate, spune că nu există dovezi care să arate că pesticidele folosite în zonă au provocat cazurile de cancer.

„Gândurile noastre sunt alături de fiecare copil, părinte și persoană dragă care navighează prin aceste circumstanțe extrem de dificile”, a transmis organizația.

LARMAC susține că aplică un program de gestionare integrată a dăunătorilor, care urmărește reducerea utilizării pesticidelor sintetice și folosirea unor metode alternative atunci când este posibil. Organizația a anunțat și formarea unui comitet consultativ care va analiza practicile actuale și va propune eventuale schimbări.

Specialiștii spun că îngrijorările locuitorilor trebuie luate în serios, chiar dacă până acum nu există o legătură demonstrată între pesticidele folosite în comunitate și cazurile de cancer.

Bruce Blumberg, specialist în sănătate de mediu la Universitatea California din Irvine, consideră că autoritățile ar trebui să reducă utilizarea pesticidelor în zonele rezidențiale.

„Dacă aș fi părinte și aș locui în acea zonă, aș susține eliminarea utilizării pesticidelor”, a declarat el. „Din punctul meu de vedere, nu este rezonabil să punem în pericol sănătatea oamenilor pentru eliminarea buruienilor și a vegetației nedorite.”

Locuitorii din Ladera Ranch așteaptă acum rezultatele analizelor oficiale, care ar putea clarifica dacă numărul cazurilor de cancer reprezintă doar o coincidență sau dacă există factori de mediu care necesită investigații suplimentare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea, repetat de zeci de ori
digi24.ro
image
A ascuns sute de mii de euro de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani
stirileprotv.ro
image
Moștenirea lui Bolojan. Inflația a scăzut ușor în iunie, dar serviciile continuă să se scumpească accelerat. Ce prețuri au explodat
gandul.ro
image
Trăiește la 40°C și spune ce NU trebuie să faci pe caniculă
mediafax.ro
image
Veste extraordinară pentru microbiști: apare un nou post TV de sport în România! Va transmite competiții de top
fanatik.ro
image
Precizările făcute de Comisia Europeană în cazul azilelor ilegale din Bihor, înainte ca magistrații Curții de Apel București să ia decizia în cazul lui Viorel Pașca
libertatea.ro
image
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
digi24.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
gsp.ro
image
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a venit să creadă
digisport.ro
image
Doliu pe Broadway! Actorul Josh Grisetti a fost găsit mort la vârsta de doar 44 de ani. Care este cauza decesului
click.ro
image
„Nu vrem să fim ultima generaţie care îl va mânca”: Producătorii de parmezan din Italia au probleme mari din cauza caniculei
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Cum a ajuns o femeie să primească 120 de amenzi fără să fi făcut nimic: "Luam chiar şi 12 pe zi"
observatornews.ro
image
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce rezultat s-a ales
cancan.ro
image
Anunț îngrijorător de la Casa de Pensii: Unul din doi pensionari are probleme cu pensia. Despre ce e vorba?
newsweek.ro
image
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
prosport.ro
image
Motivul pentru care Simona Halep şi Dorin Mateiu au stat atât de aproape de Kate Middleton la Wimbledon. Regula specială a Lojei Regale
playtech.ro
image
Gabi Mureșan, dat în judecată după ce și-a mărit salariul de primar. Decizia instanței a venit cu puțin timp înainte să moară
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
TREI! FIFA i-a dat vestea lui Istvan Kovacs
digisport.ro
image
Anchetă pentru profanare de morminte în Mureș. Polițiștii investighează vandalizarea locului de veci al victimei lui Emil Gânj
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Horoscop 13 iulie. Ghinion pentru unii, surprize uriașe pentru alții. Ziua în care destinul schimbă regulile jocului
mediaflux.ro
image
Controversa noptii la Mondial: mingea a lovit un cablu înainte ca Anglia să înscrie!
gsp.ro
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Întârzieri în lanț pe ruta București — Brașov și retur, pe 12 iulie. Un tren a depășit trei ore întârziere
actualitate.net
image
De ce trece timpul tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația medicului Mihail Pautov: „Partea cu adevarat interesantă e alta”
click.ro
image
Mihaela Bilic dezvăluie trucul care te ajută să mănânci mai puțin fără dietă: „Merită încercat”
click.ro
image
Ce cadou își dorește fiica Ioanei Ginghină la majorat: „Un hârb acolo” Actrița, categorică despre zvonurile plecării lui Ruxi de acasă
click.ro
Șeica Moza bint Nasser și soțul ei, fostul emir al Qatarului Hamad bin Khalifa al Thani Profimedia jpg
Doliu în lumea regală arabă. Distinsa Șeică Moza bint Nasser, văduva emirului care a modernizat Qatarul
okmagazine.ro
water texture background night sky reflection jpg
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg pe drumuri separate
image
De ce trece timpul tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația medicului Mihail Pautov: „Partea cu adevarat interesantă e alta”

OK! Magazine

image
„Regele preludiului”, obsedat de virginitate, striga în culmea extazului: „Mamă, iartă-mă!”

Click! Pentru femei

image
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!