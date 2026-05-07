Cuibul de spioni din inima Moscovei: ce este Departamentul 4, „fabrica de hackeri” a lui Putin

O anchetă internațională scoate la iveală existența unui program secret de instruire cibernetică în inima Moscovei, unde studenți ai unei universități de elită sunt pregătiți pentru război cibernetic și operațiuni de spionaj digital.

Potrivit documentelor obținute de un consorțiu internațional de jurnaliști, instituția ar găzdui o structură specială implicată în pregătirea agenților pentru serviciul de informații militare rus GRU.

Conform investigației The Guardian, în cadrul universității ar funcționa „Departamentul 4”, denumit și „Instruire Specială”, care ar selecta un număr restrâns de studenți pentru o carieră în structurile de informații militare. Aceștia ar fi pregătiți în domenii precum securitate cibernetică, interceptări electronice și operațiuni de supraveghere.

Documentele citate indică faptul că procesul de recrutare și evaluare ar fi coordonat direct de GRU, ofițeri ai serviciului participând la examene, selecția candidaților și monitorizarea instruirii.

Ce este Departamentul 4

Departamentul 4 ar fi situat în cadrul centrului universitar pentru instruire militară, care este împărțit în trei departamente specializate, printre care se remarcă „serviciul special de recunoaștere”.

Conform documentelor citate de The Guardian, GRU controlează procesul de recrutare și evaluare, trimite ofițeri pentru a efectua examene, aproba candidații și supraveghează desfășurările.

Unitatea este condusă de locotenent-colonelul Kirill Stupakov, ofițer de informații care, conform documentelor citate, a semnat un contract pe trei ani cu unitatea cheie GRU 45807, dar nu este clar dacă acesta este încă în serviciu activ.

Într-o scrisoare internă din 2013 adresată ministrului Apărării de atunci, Serghei Șoigu, care a fost consultată de The Guardian, rectorul universității a scris că aceasta desfășoară mai multă cercetare și dezvoltare decât orice altă instituție de învățământ superior din Rusia, peste 40% fiind realizată în interesul Ministerului Apărării.

Pe parcursul celor 144 de ore de instruire, împărțite în două semestre, studenții învață despre toate seturile de instrumente ale hacking-ului modern, inclusiv atacuri prin parole, vulnerabilități software și așa-numiții troieni, programe deghizate în software legitim care pot acorda acces neautorizat la un sistem, susține The Guardian.

Mai mult, unele cursuri ar aborda structura agențiilor de informații occidentale, precum și utilizarea dronelor și a informațiilor militare în conflictele moderne, inclusiv în războiul din Ucraina.

Tehnici de spionaj și dezinformare

Investigația mai arată că în cadrul programului ar fi prezentate metode de spionaj sofisticat, inclusiv dispozitive ascunse în obiecte obișnuite, capabile să înregistreze audio, video sau activitatea de pe computer fără știrea utilizatorilor.

De asemenea, ar exista module dedicate campaniilor de dezinformare și manipulare psihologică, considerate parte integrantă a strategiilor moderne de război informațional.

Un fost oficial rus citat în investigație afirmă că traseul profesional al unor studenți începe încă din perioada școlii, fiind ulterior direcționați către universitate și apoi integrați în structuri militare.

Documentele mai indică faptul că universitatea Bauman desfășoară o parte semnificativă a activității sale de cercetare în colaborare cu Ministerul Apărării rus.

Bauman, una dintre cele mai importante universități tehnice din Rusia, a fost fondată în 1830 și a instruit inginerii și oamenii de știință care au construit rachetele, tancurile și sistemele de armament sovietice.

Investigația sugerează că Bauman nu ar fi singura instituție implicată în astfel de programe, o altă universitate rusă, MIREA, fiind menționată ca având un rol important în formarea specialiștilor în securitate cibernetică și operațiuni informatice.

Autorii anchetei susțin că materialele analizate oferă o imagine rară asupra modului în care Rusia își pregătește specialiștii pentru războiul digital și operațiuni de influență la nivel global.