search
Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cuibul de spioni din inima Moscovei: ce este Departamentul 4, „fabrica de hackeri” a lui Putin

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O anchetă internațională scoate la iveală existența unui program secret de instruire cibernetică în inima Moscovei, unde studenți ai unei universități de elită sunt pregătiți pentru război cibernetic și operațiuni de spionaj digital.

Vladimir Putin Foto: EPA EFE
Vladimir Putin Foto: EPA EFE

Potrivit documentelor obținute de un consorțiu internațional de jurnaliști, instituția ar găzdui o structură specială implicată în pregătirea agenților pentru serviciul de informații militare rus GRU.

Conform investigației The Guardian, în cadrul universității ar funcționa  „Departamentul 4”, denumit și „Instruire Specială”, care ar selecta un număr restrâns de studenți pentru o carieră în structurile de informații militare. Aceștia ar fi pregătiți în domenii precum securitate cibernetică, interceptări electronice și operațiuni de supraveghere.

Documentele citate indică faptul că procesul de recrutare și evaluare ar fi coordonat direct de GRU, ofițeri ai serviciului participând la examene, selecția candidaților și monitorizarea instruirii.

Ce este Departamentul 4

Departamentul 4 ar fi situat în cadrul centrului universitar pentru instruire militară, care este împărțit în trei departamente specializate, printre care se remarcă „serviciul special de recunoaștere”.

Conform documentelor citate de The Guardian, GRU controlează procesul de recrutare și evaluare, trimite ofițeri pentru a efectua examene, aproba candidații și supraveghează desfășurările.

Unitatea este condusă de locotenent-colonelul Kirill Stupakov, ofițer de informații care, conform documentelor citate, a semnat un contract pe trei ani cu unitatea cheie GRU 45807, dar nu este clar dacă acesta este încă în serviciu activ.

Într-o scrisoare internă din 2013 adresată ministrului Apărării de atunci, Serghei Șoigu, care a fost consultată de The Guardian, rectorul universității a scris că aceasta desfășoară mai multă cercetare și dezvoltare decât orice altă instituție de învățământ superior din Rusia, peste 40% fiind realizată în interesul Ministerului Apărării.

Pe parcursul celor 144 de ore de instruire, împărțite în două semestre, studenții învață despre toate seturile de instrumente ale hacking-ului modern, inclusiv atacuri prin parole, vulnerabilități software și așa-numiții troieni, programe deghizate în software legitim care pot acorda acces neautorizat la un sistem, susține The Guardian.

Mai mult, unele cursuri ar aborda structura agențiilor de informații occidentale, precum și utilizarea dronelor și a informațiilor militare în conflictele moderne, inclusiv în războiul din Ucraina.

Tehnici de spionaj și dezinformare

Investigația mai arată că în cadrul programului ar fi prezentate metode de spionaj sofisticat, inclusiv dispozitive ascunse în obiecte obișnuite, capabile să înregistreze audio, video sau activitatea de pe computer fără știrea utilizatorilor.

De asemenea, ar exista module dedicate campaniilor de dezinformare și manipulare psihologică, considerate parte integrantă a strategiilor moderne de război informațional.

Un fost oficial rus citat în investigație afirmă că traseul profesional al unor studenți începe încă din perioada școlii, fiind ulterior direcționați către universitate și apoi integrați în structuri militare.

Documentele mai indică faptul că universitatea Bauman desfășoară o parte semnificativă a activității sale de cercetare în colaborare cu Ministerul Apărării rus.

Bauman, una dintre cele mai importante universități tehnice din Rusia, a fost fondată în 1830 și a instruit inginerii și oamenii de știință care au construit rachetele, tancurile și sistemele de armament sovietice.

Investigația sugerează că Bauman nu ar fi singura instituție implicată în astfel de programe, o altă universitate rusă, MIREA, fiind menționată ca având un rol important în formarea specialiștilor în securitate cibernetică și operațiuni informatice.

Autorii anchetei susțin că materialele analizate oferă o imagine rară asupra modului în care Rusia își pregătește specialiștii pentru războiul digital și operațiuni de influență la nivel global.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
digi24.ro
image
Un tramvai a deraiat în București și a lovit un stâlp. Patru oameni au ajuns la spital. FOTO
stirileprotv.ro
image
Google face politică în România. Intervine în libertatea de expresie și cenzurează presa liberă. Avantajează narative care laudă puterea, anumite partide și politicieni și blochează presa critică. Este și cazul site-ului Gândul care a fost prăbușit de Google peste noapte
gandul.ro
image
Discuții informale la Cotroceni. Ilie Bolojan, primit de Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Acuzații grave în Spania, la 40 de ani de la Sevilla! Reprezentantul Barcelonei în finala din ’86: „Cu VAR, am fi câștigat!”
fanatik.ro
image
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
libertatea.ro
image
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne distrug”
digisport.ro
image
Noi STENOGRAME din ședința PNL: Bătălia se va da în 2028. Nu mai avem vreo șansă daca PNL revine la masa cu PSD
stiripesurse.ro
image
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
observatornews.ro
image
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
cancan.ro
image
Pensionarii cer creșterea punctului de pensie la CCR, unde s-au strâns 3.600 de dosare. Ce șanse au?
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
O altă companie aeriană din Europa reduce drastic bagajul gratuit. Ce mai pot lua pasagerii fără să plătească extra
playtech.ro
image
Propunere pentru schimbarea Stadionului Ghencea la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni: ”Să fie ca la Bayern Munchen”
fanatik.ro
image
PNL intră „în Opoziție” și exclude negocieri cu PSD. Dar un lider liberal s-ar fi pregătit să conducă guvernul, cu sprijinul PSD. „Este nevoie de un prim-ministru”
ziare.com
image
Donald Trump: ”Aşa ceva nu se va mai repeta niciodată”
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
Presa rusă despre debarcarea Guvernului în România: „Carusel electoral” contra lui Simion și „reforme șocante” marca Bolojan
cotidianul.ro
image
Potop de demisii în PNL, anunţul făcut de Bolojan în direct
romaniatv.net
image
Reapare marca Oltcit în România. Unde se va produce
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Motivul real pentru care Dorian Popa și Claudia Iosif nu s-au căsătorit în cei 11 ani de relație. Babs rupe tăcerea după nunta artistului: „Vorbești fără să ai habar”
click.ro
image
21 august 1986, ziua în care ceva a ucis 1.800 de oameni într-o noapte. „În acea zi nu erau muște pe morți. Erau și ele moarte”
click.ro
image
Mara Bănică, mesaj emoționant pentru băieții Adrianei Bahmuțeanu, chiar de ziua vedetei: „Un părinte iartă orice”
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Crannogul din Loch Bhorgastail (© University of Southampton)
Arheologii dezvăluie secretele unei insule preistorice create de oameni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cristina Spătar a ajuns la spital! Prin ce trece de două luni: „M-am speriat foarte tare”
image
Motivul real pentru care Dorian Popa și Claudia Iosif nu s-au căsătorit în cei 11 ani de relație. Babs rupe tăcerea după nunta artistului: „Vorbești fără să ai habar”

OK! Magazine

image
Fantezia incestuoasă a lui JFK Jr. era atât de perversă, încât până și Madonna, poreclită „dinamo sexual”, a refuzat-o rușinată

Click! Pentru femei

image
Bonnie Tyler, operată de urgență în Portugalia. Ce s-a întâmplat cu cântăreața de 74 de ani

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”