Cum spionează Rusia armele trimise de pe teritoriul statelor NATO în Ucraina: Dezvăluirile serviciilor secrete olandeze

Serviciile de informații olandeze au descoperit că hackerii ruși atacă sistematic camere private de supraveghere din statele NATO și din Ucraina pentru a monitoriza rutele transporturilor militare și livrările de arme către Kiev.

Moscow Times serviciile de informații olandeze AIVD (Serviciul General de Informații și Securitate) și MIVD (Serviciul de Informații Militare) sunt instituțiile care au făcut descoperirea.

Potrivit anchetei, este vorba despre o „operațiune rusă de amploare”, care vizează camerele de supraveghere instalate de-a lungul rutelor folosite pentru transportul echipamentelor militare.

Serviciile de informații ruse folosesc imaginile pentru a identifica tipurile și cantitățile de armament livrate Ucrainei.

Potrivit AIVD și MIVD, printre camerele compromise se numără și unele amplasate de-a lungul rutelor logistice militare din Țările de Jos, unul dintre principalele noduri europene de tranzit pentru ajutorul militar destinat Kievului. Organizațiile care folosesc aceste sisteme de supraveghere au fost avertizate și au putut lua măsuri de protecție.

Serviciile de informații olandeze avertizează că Țările de Jos reprezintă o țintă importantă pentru spionajul rus din cauza rolului în livrarea ajutorului militar către Ucraina. Hackerii exploatează vulnerabilitățile camerelor IP, precum parolele implicite, programele neactualizate și setările de securitate standard.

„Odată ce o cameră IP este detectată, un atacator poate încerca să o acceseze de la distanță. În multe cazuri, acest lucru este relativ ușor”, au transmis AIVD și MIVD.

Potrivit The Telegraph, piratarea camerelor civile de supraveghere a devenit un instrument frecvent utilizat în războiul modern. Această metodă de recunoaștere este considerabil mai ieftină decât folosirea sateliților sau a dronelor și permite supravegherea de la nivelul solului, inaccesibilă mijloacelor de observație aeriană.

Publicația notează că tactici similare au fost folosite anterior de hackeri ucraineni pentru monitorizarea trupelor ruse și în pregătirea unui atac cu drone asupra unui submarin rus la Novorossiisk. Metode asemănătoare ar fi fost utilizate și de Iran împotriva Israelului, precum și de serviciile israeliene în operațiuni împotriva conducerii iraniene.

Serviciile de informații olandeze subliniază însă că actuala campanie desfășurată de agențiile de stat ruse are un caracter sistematic.